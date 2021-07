Egy olimpiai bajnokot lőtt magának a magyar íjász

A Jumenosima Parkban rendezték a férfi íjászok rangsoroló versenyét pénteken, helyi idő szerint kora délután. Rekkenő hőség fogadta a 64 versenyzőt, akik között egyetlen magyarként ott volt Balogh Mátyás László is. Amit az íjászatról tudni kell még: 70 méterről lőnek az indulók, 12 körben összesen 72 nyilat, a megszerezhető maximális pontszám így 720 pont.

A Jumenosima Park megközelítése nem tűnt lehetetlen feladatnak (alig fél órára van a médiaközponttól), ám buszvezetőnk útközben megtorpant. Egy kereszteződésben a zöld lámpa és a rendőrök már-már jajveszékelő integetése ellenére sem volt hajlandó bekanyarodni, kivárásos taktikára játszott. Jellemző a japánok mentalitására, hogy a mögöttünk rögtönzött közlekedési dugó résztvevői nem feküdtek rá a dudára, türelmesen kivárták a sorukat.

A buszról való leszállás után átestünk a kötelező procedúrán: hőmérés, kézfertőtlenítés, akkreditációs kártya és táska ellenőrzése, fémdetektor. A bejutást követően több irányba is lehetett indulni, és mivel önkéntes nem volt épp a közelben, így mindenki ment, amerre látott. A balszerencsés kollégák megkerülték az egész stadiont, de mi jó utat választottunk, így rögtön a pálya mellé érkeztünk, ahol Balogh Mátyás már a bemelegítést végezte.

A kora délutáni időpont miatt magas UV-sugárzással és hőséggel szembesültek az íjászok. Toman József csapatorvos érdeklődésünkre kiemelte: a megfelelő hidratálás ilyenkor rendkívül fontos, de mindenre fel vannak készülve. Az első sorozat jól is sikerült, 55 körrel a 27. helyre lőtte magát Balogh Mátyás.

A harmadik sorozat után a 37. helyen állt a 21 éves íjász, ám a negyedikben lőtt egy 49-et, így visszaesett, és a hatodik sorozat utáni szünetben az 55. pozícióban volt. A rövid frissítést követően a hetedik sorozat ismét gyengébb lett, becsúszott egy 49 körös eredmény. Innen már nem tudta visszaküzdeni magát Balogh Mátyás, aki végül 632 körrel a 61. helyen zárt a 64 fős mezőnyben.

Mindez azt jelenti, hogy a keddi első fordulóban a rangsorolón 4. helyen zárt Kim Vu Dzsin lesz az ellenfele. A dél-koreai versenyző négyszeres világbajnok (kétszer egyéniben, kétszer csapatban), olimpiai bajnok (Rióban csapatban nyert), valamint olimpiai csúcstartó (700 pont, Rio 2016) – Baloghnak nagyon nehéz dolga lesz.

Az első olimpiához képest jónak éreztem. Nagyon szokatlan volt, pedig voltam már nemzetközi versenyen. Rengeteg kamera, rengeteg újságíró, meglepő volt, a figyelmem ki is hagyott kicsit az elején. Rendkívül meleg volt, az itt-tartózkodásom óta most volt a legmelegebb. Ráadásul forgott a szél, még soron belül is változtatta az irányát, nagyon nehéz volt megküzdeni ezzel. A technikám jó volt, amit gyakoroltunk, meg tudtam csinálni, a ritmust kellett volna jobban tartani