A szerény gátfutó, aki riói formába hozta Hosszú Katinkát

Még nem nyerte meg a 400 méter vegyest, de a formája – ránézésre – mindenképpen olyan, mint öt éve Rióban volt, amikor háromszor is eljátszották Hosszú Katinka tiszteletére a magyar himnuszt. Aki látványosan rendbe hozta az úszónő fizikumát, aki újra Iron ladyt faragott belőle, az egy nem is olyan régen visszavonult gátfutó, Kiss Dániel, a nagy bajnokkal két éve együtt dolgozó atléta. Exkluzív interjú az edzőterem mágusával.

Kiss Dániel nagyszerű 110 gátas volt, nem is olyan régen. Ötszörös magyar bajnok, 2010-ben a barcelonai Európa-bajnokságon bronzérmes lett, abban az évben 13,32 másodperccel remek országos csúcsot futott. Tanulmányait a Memphisi Egyetemen folytatta, és két éve ő Hosszú Katinka erőnléti edzője. Bár roppant szerényen beszél a munkájáról, nem kétséges, hogy döntő szerepe van a háromszoros olimpiai bajnoknő szemmel látható metamorfózisában, hogy az úszónő ismét olyan formában van – külsőleg feltétlenül –, mint öt éve Rióban.

Mikortól datálódik a kapcsolata Hosszú Katinkával?

2019 tavaszán kerültem Petrov Árpádon keresztül Katka mellé, ugye, akkor éppen Árpi volt Katinka edzője, és utána augusztusban Kvangdzsuban meg is nyerte a két vegyest a világbajnokságon.

Milyen állapotban vette át a háromszoros olimpiai bajnoknőt?

Akkor ő topállapotban volt, szinte csúcsformában, ahogy a világbajnoki eredményei is mutatják. Fizikumban a csúcson volt, akkor tulajdonképpen csak a szinten tartás volt a dolgom. Azért kerültem oda az edzői csapatba, hogy az atlétikai alapjaimat, az atlétaedzői módszeremet egy kicsit integráljam Katka felkészítésébe, kondicionálásába. Csupán arról volt szó, hogy ezt az atlétikai vonalat, ezeket a dinamikusabb gyakorlatokat, ezt a tematikát beleépítsem az edzésmunkájába.

Hogyan fogadta az ön bekapcsolódását a közös munkába?

Voltak teljesen normális hullámvölgyek... Szóval ez egy fogas kérdés, és borzasztó nehéz erre válaszolni, mert ez egy olyan egyedi helyzet volt, másképp fogalmazva olyan istenadta szerencsém volt nekem, hogy én ott legyeskedhetem, hogy úgy mondjam, a világ egyik legnagyobb sportolója körül, és egy picikét bele tudok nyúlni ebbe a közös munkába, mert ő olyan szinten volt, hogy őt igazából csak elrontani lehetne. Szeretném hangsúlyozni, nehogy túldimenzionáljuk az én szerepemet! Ott voltam mellette, hol többször, hol kevesebbszer, sajnos már Tokióban nem vagyok kint. Ha nincs Covid, akkor Katinkának orrba-szájba versenyzés a programja, neki ilyen a módszere, én olyankor nem tudok mindig mellette lenni. Ennek igazán akkor van jelentősége, mármint az általam hozzáadott értéknek, amikor ő itthon van, meg a Covid alatt, amikor nem lehetett külföldre utazni. Akkor tudtunk sokat együtt dolgozni. Vagy az edzőtáborokban.

Ránézésre milyen most Katinka?

Döbbenetes átalakuláson ment keresztül, ezt a vak is látja, elképesztő profizmussal hozta magát formába, külsőleg is. Ez nem az érdemem, annyira profi módon csinálta a felkészülést a véghajrában, a kiutazás előtti utolsó ciklusban, ahogy táplálkozott, ahogy edzett, amilyen dinamikája volt az edzéseinek. Mindezt önmagának köszönheti, nem nekem. A forma- és a formai változást.

Nem okozott helyrehozhatatlan károkat a pandémia, a lezárás, a lockdown?

Nem, egészen jól kimozogta azt az időszakot. De majd meglátjuk, hogy mindez miként mutatkozik meg az eredményekben.

Ha Katinka véghez viszi azt a bravúrt, hogy ismét olimpiát nyer – akár egy, akár két aranyat –, akkor az veszélyes is lehet, mert az egyszerű földi halandó azt gondolhatja: elég rendesen odatennie magát az utolsó másfél-két hónapban, és akkor ő is olimpiai bajnok lesz.

Ez nyilván nem így néz ki. De erről nem is nagyon szeretnék beszélni, mert rögzítsük gyorsan, én az úszáshoz nem értek. Ahhoz nincs közöm, nem is látok bele. Nyilván jelen voltam, amikor edzőtáboroztunk, akkor volt rálátásom, nagyon érdekes volt, főleg az én atlétamúltammal párhuzamba állítani. Nagyszerű élmény, tapasztalat volt számomra. Nyilván ez egy folyamat, hogy ide eljutott... Persze mindenkit nagyon megviselt a pandémia...

Amikor kiderült, hogy bevezetik a korlátozásokat, majd elhalasztják az olimpiát, Katinka hogyan reagált erre?

Nyilván akkor egy kicsit elengedte ezt az egészet... De sosem volt oly mértékben elengedve az olimpia, hogy ne az állt volna nála a fókuszban. Persze teljesen akkor sem láttam bele magába az úszásba, de a velem folytatott edzésekből akkor egy kicsit visszavettünk. Nyilván voltak neki egyéb elfoglaltságai, forgott a dokumentumfilmje, de az edzésmunkával akkor sem állt le. A pandémiához képest, ahogy a többiek depresszióba zuhantak, ő sokkal jobban átvészelte ezt az időszakot. A járvány különben megtépázta az egész felkészülés rutinját, ritmusát, Katinka módszere pontosan az, hogy versenyről versenyre halad, és ez akkor ellehetetlenült. Kihúzták a talajt a lába alól, talán még jobban, mint a többieknek. Ez egy új, furcsa helyzet volt, amihez alkalmazkodni kellett.

Wladár Sándor, a szövetség elnöke mondta nekem a minap, ahhoz képest, ahogy májusban kinézett Katinka az Európa-bajnokságon, most tipp-topp formában van, leszálkásodva, pontosan úgy, ahogy öt éve Rióban kinézett. És szerinte 4:30–4:31 közötti idővel meg fogja nyerni a 400 méter vegyest Rióban. Azért ebben önnek is lehet szerepe, bármennyire is szerényen beszél önmagáról, a munkájáról.

Én nem szeretnék álszerény lenni, csak azért fogalmazok nagyon óvatosan, mert ez tényleg nem az én érdemem. Az utolsó két hónapban már nem volt rám szükség oly mértékben, mint korábban. Itt most már az utolsó simítások zajlottak. A konditeremben már csak a rutinszerű gyakorlatait végezte. Alapvetően magára az úszásra koncentrált az utolsó hetekben. Ebben pedig nekem nincs szerepem. A drasztikus átalakulás az ő kvalitásainak, a profizmusának, a motivációs szintjének a következménye. Főleg ahhoz képest, hogy a pandémia alatt kirántották a talpa alól a talajt. Ahhoz képest, ahol volt, gyönyörű, ahová eljutott. Küllemre nézve is, és adja a jóisten, hogy ez az eredményekben is megmutatkozzon.

Akadt-e olyan pillanat, amikor látott Katinkán reménytelenséget, megingást?

Sohasem volt kérdés, hogy ha lesz olimpia, akkor ő teljes mellszélességgel beleáll. Voltak időszakok, amikor viszonylag sokat voltam mellette, nyilván ez egy idegesítő téma, mármint az olimpia esetleges elmaradása, és én nem akartam őt ezzel traktálni. Óvatosan beszéltük át ezt a témát, nem akartam erőszakoskodni, de ettől függetlenül felmerül az emberben a kétség, hogy akkor most mi is a cél. Volt néhány hónap, tavaly tavasszal, amikor azért felmerült a kérdés: hogyan tovább? De miután minden kitisztult, eldőlt, hogy lesz olimpia, csak egy év csúszással, ő nagyon profi módon, következetesen, hétről hétre folytatta a felkészülést. Pontosan tudta, hogy mikor mire van szüksége. Az utolsó hetekben én már csak dísznek voltam. Tényleg. Tette a dolgát, én legfeljebb csak itt-ott korrigáltam. Nem tudok róla nem így beszélni, mert akkora rutin, tapasztalat, tisztánlátás van a fejében. Ezt a profizmust óriási élmény volt megtapasztalni testközelből. Akár edzőként, akár volt sportolóként.

Lehet, hogy Katinkának nincs szakedzői diplomája, de nála többet kevesen tudnak az úszásról.

Ezt bátran kimondhatjuk, és ezt úgy mondhatom ki, mint olyasvalaki, akinek kis híján fogalma sincs az úszásról. De Katka nemcsak az úszásban, hanem az egész edzéselméletben, annak a pszichológiájában is nagyon ott van.

Emlékszik arra a pillanatra, amikor bejelentették, hogy egy évet csúszik az olimpia?

Persze. Végre kézzelfogható jövőképe lett. Tudtuk, hogy mire, illetve mikorra kell készülni. Katinka akkor megkönnyebbült. És elkezdte kihasználni a hirtelen keletkezett holtidőt, lett ideje a lyukakat betömögetni, hiszen másra is jutott ideje az edzéseken kívül. Még akár jól is elsülhet az egyéves csúszás.

A filmforgatás nem vonta el a figyelmét?

Ebbe én nem láttam bele. Akárhányszor találkoztam a stábbal, nagyon rokonszenvesek voltak.

Ön szerepel a filmben?

Fogalmam sincs. De erről nem is akarok beszélni, nem akarok spoilerezni. Különben azt kell mondanom, hogy én sokkal többet profitáltam ebből a munkakapcsolatból, mint Hosszú Katinka.

(Borítókép: Hosszú Katinka. Fotó: Eric Alonso / Getty Images)