A korábbi szövetségi kapitány szerint akár 12 aranyat is nyerhetünk Tokióban

Szilágyi Áron rendkívül magabiztos vívással, szinte hibátlan teljesítménnyel legyőzte a férfi kard egyéni döntőjében az olasz Luigi Samelét (15:7), ezzel másodszor is megvédte olimpiai bajnoki címét, így megvan az első aranyérmünk Tokióban.

De mennyivel zárunk?

Horti Gábor (sportkommentátor)

Nekem a titkos favoritom Siklósi Gergely, vívó. Nagyon bízom a vízilabdázókban, leginkább a nőkben, ezen kívül Hosszú Katinkában, Milák Kristófban, nem beszélve a kajak-kenusokról, akik az olimpia végén hozhatják az érmeket nekünk. Jó olimpiára számítok!

Tipp: 5-8 arany

Erdei Zsolt (korábbi profi világbajnok bokszoló)

Odaérhettem volna én is 1996-ban, Atlantában, de szerintem igazságtalanul egy törököt hoztak ki ellenem győztesnek, aki végül ezüstérmet szerzett. A vízilabdázók odaérhetnek, Kozák Danutától és Hosszú Katinkától is érmet várok. Persze az úszók között Milák Kristóf és Kapás Boglárka is sikeres lehet, nagyon reménykedem benne, hogy minél több érmet szerzünk, és szerencsére Szilágyi Áronnak köszönhetően már meg is van az első aranyunk.

Tipp: 7-8 arany

Risztov Éva (olimpiai bajnok hosszútávúszó)

Nem szeretnék senki vállára terhet tenni, a lényeg, hogy mindenki úgy jöjjön haza, hogy kiadta magából a maximumot. Nehéz tippelni, én sem voltam esélyes Londonban, mégis aranyat hoztam haza. A vizes sportokban jók leszünk, az úszás és a kajak-kenu viheti a prímet. Bármi megtörténhet, és lesz is meglepetés egy-két sportágban.

Tipp: 10 arany

Várhidi Péter (a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya)

Természetesen én is követem a játékokat. Talán még jót is tehet a magyar sportolóknak, hogy nem kell megbirkózni a nagy nyomással a szurkolók miatt. Sok sikert várok, rengeteg tehetségünk van, főleg úszásban, de kajak-kenuban is ott leszünk a csúcson, és remélem, Szilágyi Áron olimpiai bajnoki címe után sorra érkezik a többi aranyérem is.

Tipp: 10 arany

Rakonczay Gábor (extrém sportoló)

Hozzám a vizes sportok állnak közel, de az olimpián Tokióban bemutatkozó falmászás is érdekel. Szilágyi Áron után Hosszú Katinkától és a kajak-kenusoktól is aranyérmet várok, és nagyon hiszek abban, hogy Érdi Mária meglepetést szerez vitorlázásban. Biztos vagyok benne, hogy remek olimpiát zárunk.

Tipp: 8 arany

Kabát Péter (16-szoros válogatott labdarúgó)

Folyamatosan követem az olimpiát, nagyon élvezem, és szurkolok a magyarok jó szereplésének. Azt tippeltem, hogy Szilágyi Árontól mindenképpen lesz arany, és be is jött. Hosszú Katinkától is, na meg a kajakosoktól is várok még olimpiai bajnoki címet. Bízom a vízilabdásokban is, ahogyan a sportlövészetben is. Beeshet még pluszba egy-egy arany az úszóktól, a többit pedig meglátjuk.

Tipp: 7 arany

Bozsik Péter (a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya)

Nem túl szerencsés, hogy nézők nélkül rendezik meg az olimpiát, mert ez rengeteget jelent a sportolóknak a buzdítás. Jó szereplést várok, szokás szerint főleg a vízilabdásoktól, az úszóktól és a kajakosoktól. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy akár 12 aranyat szerzünk!

Tipp: 8 arany