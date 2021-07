Csak Szilágyi Áron élte túl az első kört a magyar kardozók közül

Nem volt kegyes a sorsolás a magyar férfi kardozókkal a tokiói olimpián, ugyanis már ekkor eldőlt, hogy csak egyikük juthat be a legjobb négy közé, ráadásul az sem lesz sétagalopp. A 32-es táblán Decsi András a világranglistán 5. helyen álló német Max Hartunggal kezdett, ennek a meccsnek a győztese pedig Szatmári András és az iráni Ali Pakdaman csörtéjének győztesével találkozhatott a második körben.

A kétszeres címvédő Szilágyi Áron is erre az ágra került, az ő első ellenfele a venezuelai José Quintero volt nyitó körben.

A sorsoláskor tehát az is egyértelművé vált, hogy a legjobb 8-ban akár az újabb magyaros asszó is összejöhetett volna, ráadásul aki ott nyer, arra minden bizonnyal a világbajnok és világranglista-vezető dél-koreai Oh Szan-gok várt az elődöntőben.

Hartung óriási lendülettel kezdett Decsi ellen, aki 3:2-ig és 6:4-ig is jól tartotta magát, de a német pillanatok alatt elérte a 8 pontot, jöhetett a szünet. Hartung viszont utána is remekelt, gyorsabb és pontosabb volt, szempillantás alatt 12:6-ra változott az állás. Decsi ekkor ápolást kért, de ellenfele ezután sem kegyelmezett, és villámgyorsan, 15:8-ra befejezte a meccset, amivel továbbjutott.

Kicsit érzem az ujjam, rávágott a német, de túl vagyok rajta. Tudtam, hogy két nehéz ellenfél várhat rám a sorsolásnál, ahogy azt is, hogy Hartung a mezőny egyik legjobbja. Ettől függetlenül úgy álltam fel, hogy akárki jön, mindenképpen meg fogom próbálni megverni. De sajnos feszült voltam, nem éreztem meg a kihúzásait, rövideket vágtam középen, ez volt a kulcs sajnos"

– mondta a kiesés után Decsi, aki azonban csapatban még érdekelt lesz.

Hartung mellett Oh is sikerrel vette az első akadályt, majd következett Szatmári és Pakdaman. Az iránié volt az első tus, aki egészen félelmetes üvöltéssel nyugtázta ezt. A 28 éves magyart azonban nem tudta megzavarni ezzel, aki hamar fordított és ellépett 3:1-re, de az önkívületben vívó Pakdaman utolérte.

Aztán 5:4-es Szatmári-vezetésnél az iráni már másodszor vágta fültövön Szatmárit, aki viszont továbbra is megfontoltan, higgadtan vívott, a szünetnél pedig ő vezetett 8:5-re.

Aztán 10:7-es előnyben is volt, innen viszont visszajött az iráni, 11-nél pedig már egyenlő volt, majd a vezetést is átvette. 12:12-nél rendkívül véleményes pontot adott a bíró az iráninak, és következő tust is úgy érte el, hogy óriásit rávágott Szatmári kezére, akit utána ápolni is kellett. Hasonlóan súlyos gond volt, hogy innentől nem hibázhatott.

Viszont a következő tus is Pakdamané volt, aki olyan üvöltözésbe és táncba kezdett, mintha megnyerte volna az olimpiát.

2017 világbajnoka elcsukló hangon, iszonyatosan elkenődve nyilatkozott a vegyes zónában:

A kezem jól lesz, azon nem fog múlni. Semmivel nem lepett meg egyébként, magam ellenfele voltam és rosszul jöttem ki belőle. Tudtam, hogy ha jól vívok, megnyerem ezt a versenyt, de ha nem, akkor úgyis kikapok az első körben. Nem vívtam jól, csak magamnak köszönhetem. Tudtam, hogy küzdős, nehéz asszó lesz, innentől keresem a hibát, nyilván magamban, pedig nyomást sem éreztem, közönség sem volt és a felkészülés is jól sikerült. A második félidőt meg akartam nyomni, hogy elvegyem a kedvét, de ez 10:7-nél nem sikerült, és ahelyett, hogy elkezdtem volna vívni, csak a kardot raktam fel a pástra, ami kevés ezen a szinten. Bízom abban, hogy négy nap múlva már a csapatra tudok koncentrálni.

Szilágyi Áronnak kellett megmentenie a napot, aki ellen ugyan jól tartotta magát eleinte a selejtezőből feljutó José Quintero, de 2:3-nál a kétszeres címvédő ritmust váltott és 8:3-as állással mehetett pihenni. A szünet után sem változott semmi, hatalmas különbség volt a két versenyző között, szerencsére Szilágyi javára, aki sorozatban 11 tust szerzett. Ezután még volt néhány találta az ellenfelének, de hét pontnál nem tudott közelebb jönni, így Szilágyi Áron simán, 15:7-re nyert, és ott lesz a legjobb 16 között.

Az elején picit szenvedtem, nem nagyon ismertem az ellenfelemet. 3:3-ig fej fej mellett haladtunk, ott megéreztem a tempót és rá tudtam kapcsolni és el tudtam lépni 1-2 akcióval. Örülök, hogy a vége magabiztos lett, de már a következő meccsre koncentrálok. Az iráni ellenfelemet jól ismerem, sokat vívtunk egymás ellen. Van egy sajátos tempója, az én feladatom viszont az lesz, hogy az enyémet ráerőltessem. Lábbal és kézzel is gyorsabb tudok lenni, ha nem hagyom, hogy középen megzavarjon, akkor ki kell jönnie a különbségnek

– értékelt a kétszeres olimpiai bajnok, aki Mojtaba Abedini ellen folytatja magyar idő szerint reggel 8 órakor.

(Borítókép: Szilágyi Áron (balra) és José Quintero asszója. Fotó: Illyés Tibor/MTI.)