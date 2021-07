Szilágyi Áron ismét olimpiai döntős!

Szilágyi Áron egészen fantasztikus teljesítménnyel abszolválta a tokiói olimpia első három körét, egyik asszójában sem engedett hét tusnál többet az aktuális ellenfelének. Transzban, mégis elképesztően higgadtan és tudatosan vívott, és szinte minden meccsére jutott egy-egy demoralizáló sorozat.

Az elődöntőben a grúz Sandro Bazadze várt rá, aki a negyeddöntőben óriási skalpot gyűjtött be, amikor 15:13-ra legyőzte a világranglistán első helyen álló, világbajnoki címvédő Oh Szang-ukot. Bazadze nyolcadik kiemeltként érkezett az olimpiára, legutóbb pedig a budapesti világkupán vívott Szilágyival, akkor 15:6-ra alulmaradt a kétszeres olimpiai bajnokkal szemben.

Az elődöntő már a középső, központi páston zajlott a Makuhari Messe Hall B épületében, itt már csak egy asszóra figyelt mindenki, nem zajlottak párhuzamos meccsek.

Az első tus Bazadzéé volt, akárcsak a második és a harmadik, támadólag lépett fel a grúz, de Szilágyi hamar kijött a gödörből.

1:4 után 3:4-re zárkózott, aztán egy zseniális találattal egyenlített!

Ezt követően Bazadze elesett, emiatt kicsit állt a csörte, majd Szilágyi újabb tussal átvette a vezetést, aztán adott még egyet, sorozatban ötnél járt. Ekkor a grúz is megvillant, a bíró szerint ő volt a kezdeményező, 6:5-re vezetett a címvédő, majd még egy pontot hozzátett az előnyéhez. Sőt a következő is Szilágyié volt, 8:5-re vezetett félidőben!

A szünet utáni első találatot a „kihívó” szerezte, majd gyors egymásutában még kettőt bevitt, hirtelen egyenlő lett az állás. De persze jött a válasz Szilágyitól, nem hagyta, hogy ellenfele elhiggye, hogy lehet keresnivalója. Még hátrálva is eredményes tudott lenni, viszont természetesen a grúz sem akart lemaradni, két pontnál nagyobb előnyt nem tudott kiépíteni Szilágyi.

Sőt 11-nél ismét egál volt, jöhetett az idegtépő hajrá. Bazadze minden kis játszmát megpróbált elővenni, és volt, amikor a bíró hitt is neki, 13:12-re már ő vezetett.

De Szilágyi nem hagyta, hogy kicsússzon a kezéből az elődöntő, 14:13-ra a vezetést is átvette, majd egy, az ellenfél által vitatott ponttal a győzelmet is megszerezte! Ez azt jelenti, hogy sorozatban harmadszor lesz ott az olimpiai döntőben! Bazadze még percekkel a győztes tus után is a zsűriasztalnál reklamált, a bírók azonban hajthatatlanok voltak, így ő a bronzmeccsre készülhet.

13:13-nál dőlt el, hogy ki nyeri meg ezt a csatát, utána látszott, hogy indiszponált volt az ellenfelem, és a végén valahogy meg tudtam előzni. Addig viszont... nagyon kemény csörte volt, annak örülök, hogy nem hagytam, hogy elmenjen. Volt, amikor magamhoz tudtam ragadni a kezdeményezést, de látszott, hogy nem fog úgy eldőlni, mint az előzőek. Végig vért kellett verejtékezni. Az ellenfelem óriásit küzdött, mindent megtett a győzelemért, ezért persze nem tudom hibáztatni. Én viszont nyugodt tudtam maradni, és szerintem ennek köszönhetem, hogy a végén jó akciókkal tudtam előrukkolni. Próbált kizökkenteni, ez az ő vívásában benne van, de szerintem bele is fér, azt viszont már én is nehezményeztem, amikor a zsűrivel kezdett kekeckedni, mert erre nincs szükség. De nem ment túl egy bizonyos határon, én pedig tudtam ezt kezelni. A bekiabálásokat, biztatásokat hallom, tisztán átjönnek, jól is esnek, de a lényeg, hogy tudok koncentrálni a tusokra

– értékelt Szilágyi az elődöntő után, majd elsietett pihenni, hozzátéve, hogy nem nézi meg a másik elődöntőt, amit a dél-koreai Kim Dzsonghvan, valamint az olasz Luigi Samele vívott, és utóbbi hatalmas fordítás után győzött.

(Borítókép: Szilágyi Áron a tokiói olimpián. Fotó: Illyés Tibor / MTI)