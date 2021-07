Udvarhelyi kitért arra is, hogy teljesen átrendeződött a kardvívás élmezőnye a korábbi évekhez, évtizedekhez képest.

A kapitánnyal arról is beszélgettünk, mérhető-e az immár háromszoros egyéni olimpiai bajnok Szilágyi tudása, klasszisa a nagy elődökéhez.

Gerevichékről, Kárpátiékról, pláne Kabosról, Jekelfalussy-Pillerről, Fuchsról nincsenek személyes élményeim, de Pézsa Tibort már láttam vívni, Szabó Bence meg a kortársam, hogy csak a magyar egyéni olimpiai bajnok kardozókat említsem – idézte fel a közel- és kevésbé közelmúlt magyar kardozó legendáit. – Pézsa óriási vívó volt, nemcsak a tudása, hanem az egyénisége is a többiek fölé emelte, hála istennek, még él is. Jártunk ki a versenyeire, igazi show volt, a fanyar iróniáját csak kevesen értették, sajnos. Bence hasonlóan korszakos vívó volt, de Áron nem marad el tőlük. Azzal, hogy behozták az elektromos találatjelzőt, rettenetesen felgyorsult a kardvívás, sokkal dinamikusabb lett. És nemcsak, hogy gyorsabb lett, hanem gyorsan váltani is meg kellett tanulni, mert – tetszik, nem tetszik – ma már az a cél, hogy becsapjuk az ellenfelet. Aki szintén be akar téged csapni. Ebben a rendszerben a nagy nevek hamar elhullhatnak, ahogy most is történt Áron kivételével. Ő azonban akkora extraklasszis, aki annyira céltudatos, technikailag, taktikailag és fizikailag is annyira felkészült, minden mozdulatánál tudja, hogy mi fog történni, hogy párját ritkítja.