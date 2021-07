Aranyért úsznak Hosszú Katinkáék, Fucsovics Márton is pályára lép – miattuk is érdemes lesz hajnalban felkelni

Nagyszerűen kezdődött a tokiói olimpia a magyarok számára, ugyanis már szombaton ünnepelhettük az első aranyérmet Szilágyi Áronnak köszönhetően.

A 31 éves sportoló a férfi kard egyéni döntőjében 15:7-re legyőzte olasz ellenfelét, Luigi Samelét, ezzel történelmet írt, és egymás után háromszor lett olimpiai bajnok.

Remélhetőleg a folytatás is hasonló lesz, és Ilku Miklós és Palotai Barnabás vasárnap is újabb magyar sikerekről tudósíthat az Indexnek a helyszínről.

Érdemes lesz velünk tartani az olimpia második napján is az éjszakai óráktól kezdődően, 2-kor kezdődik például a sportlövészet, amelyben Major Veronikáért lehet szorítani, valamint a vívás is, amelyben pástra lép Kreiss Fanni, Kondricz Kata és Pásztor Flóra is.

A java pedig csak utána jön: Fucsovics Márton hajnalban játszik a lengyel Hubert Hurkacz ellen a férfi egyes tenisz első fordulójában, míg Verrasztó Dávid, Hosszú Katinka és Mihályvári-Farkas Viktória is aranyéremért úszhat férfi, valamint női 400 méter vegyesen.

De elkezdi az olimpiai szereplését a férfi vízilabda- és a női kézilabda-válogatottunk is, úgyhogy bőven lesz miért izgulni vasárnap is.

Kövessék velünk a tokiói eseményeket, a magyar sikereket!

A magyarok vasárnapi programja

2.00: Major Veronika – sportlövészet, női légpisztoly, selejtező

2.00: Kreiss Fanni, Kondricz Kata, Pásztor Flóra – vívás, női tőr egyéni

2.00: Siklósi Gergely – vívás, férfi párbajtőr egyéni

3.00: Kovács Zsófia – torna, egyéni összetett, selejtező

3.30: Verrasztó Dávid – úszás, férfi 400 m vegyes, döntő

4.00: Fucsovics Márton–Hubert Hurkacz (lengyel) – tenisz, férfi egyes, 1. forduló

4.00: Pupp Réka–Majlinda Kelmendi (koszovói) – cselgáncs, női 52 kg, selejtező

4.12: Hosszú Katinka, Mihályvári-Farkas Viktória – úszás, női 400 m vegyes, döntő

4.30: Magyarország–Görögország – vízilabda, férfiak, A-csoport, 1. forduló

5.00: Pétervári-Molnár Bendegúz – evezés, férfi egypár, negyeddöntő

5.05: Érdi Mária – vitorlázás, női Laser Radial, 1-2. futam

6.00: Pekler Zalán, Péni István – sportlövészet, férfi légpuska, selejtező

6.20: Krausz Gergely–Anthony Sinisuka Ginting (indonéz) – tollaslabda, férfi egyes, csoportmérkőzés

7.00: Póta Georgina–Rachel Moret (svájci) – asztalitenisz, női egyes, 2. forduló

7.35: Vadnai Benjamin – vitorlázás, férfi Laser, 1-2. futam

8.05: Cholnoky Sára – vitorlázás, női szörf, 1-3. futam

12.02: Burián Katalin – úszás, női 100 m hát, előfutam

12.20: Sárosi Laura–Ratchanok Intanon (thaiföldi) – tollaslabda, női egyes, csoportmérkőzés

12.22: Kozma Dominik, Németh Nándor – úszás, férfi 200 m gyors, előfutam

13.19: Bohus Richárd, Telegdy Ádám – úszás, férfi 100 m hát, előfutam

13.39: Késely Ajna – úszás, női 400 m gyors, előfutam

14.10: Magyarország – úszás, férfi 4x100 m gyors, előfutam

14.30: Magyarország–Franciaország – kézilabda, nők, B-csoport, 1. forduló

Egyes sportágaknál nem tudni pontosan, mikor kezdenek a magyarok, így a számok kezdési időpontját tüntettük fel.

A teljes vasárnapi programot itt nézheti meg.

(Borítókép: Hosszú Katinka. Fotó: Marcel ter Bals / BSR Agency / Getty Images)