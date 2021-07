Káprázatos magyar siker, elit klubba került Szilágyi Áron

Sorozatban harmadszor is olimpiai bajnok lett férfi kardvívásban (méghozzá egyéniben) Szilágyi Áron, ami egyedülálló teljesítmény. Ő lett az első férfi vívó, aki egyéniben háromszor is olimpiát tudott nyerni. A 31 éves magyar sportoló egy olyan elit klub tagja lett, amelyben többek között Carl Lewis és Michael Phelps is tag: a sorozatban legalább három egyéni olimpiai bajnoki címet nyerőké.