Major Veronika lemaradt a döntőről 10 méteres légpisztolyban

Vasárnap női 10 méteres légpisztolyban és férfi 10 méteres légpuskában folytatódtak a sportlövő számok a tokiói olimpián, már ami a magyar érdekeltséget illeti. Előbbiben Major Veronika, utóbbiban Péni István képviselte hazánkat.

Major helyi idő szerint reggel 9 órakor kezdte meg a kvalifikációt az Aszaka Lőtéren, de persze már jóval korábban itt volt bemelegíteni a többi versenyzővel együtt. A pálya elején a hatos lőállást kapta, az első öt lövése pedig nem sikerült a legjobban, főleg az ötödik, ami 8 kört ért. Ki is ment konzultálni a szövetségi kapitányhoz, Győrik Csabához, majd visszatért a lőállásba, rögtön egy tízessel. Kapkodnia ekkor még nem kellett, ugyanis 60 lövést kellett leadnia 75 perc alatt.

Az első 10 lövés után 9,2-es átlaggal állt a 24 éves magyar versenyző, amihez képest mindenképpen javulnia kellett. Viszont a második forduló sem úgy indult, ahogy azt tervezte volna, és a tempója sem volt meg, ami az időt illeti.

90 körrel abszolválta ezt a tízes sorozatot, azaz az átlaga is visszaesett, aztán a harmadikban jelentős javulásnak indult, ami az élő rangsorban is megmutatkozott, egyre kapaszkodott felfelé.

97 kört ért el ebben a szériában, a következőben 96-ot, az ötödiket pedig öt 10-essel kezdte, ami mutatja, hogy szépen elkapta a ritmust az Eb-bronzérmes pisztolyos, ráadásul sokkal gyorsabban is lőtt, mint az elején.

Azonban a rossz kezdés miatt így sem tudott a döntőt érő helyek közelébe érni, mert nem csak egy, hanem két gyengébb fordulót produkált, ami után már akkora hátrányba került a végig kiegyensúlyozottan célzó élmezőnyhöz képest, hogy már nem volt esélye felzárkózni. Hogy mennyire más lelkiállapotban lehetett a kvalifikáció második részében, arra bizonyíték, hogy időarányosan eleinte ő állt a legrosszabbul, majd elkezdett jóval komolyabb tempóban tüzelni, és az elsők között lőtte el a 60 töltényét.

Ezekkel végül összesen 574 kört ért el, amivel a 34. helyen végzett, így meglehetősen messze végzett az első 8-tól, akik bejutottak a fináléba.

Az 574 egyébként hattal rosszabb eredmény, mint amit egy hónappal ezelőtt az eszéki világkupa selejtezőjében teljesített, amivel egyébként simán bejutott akkor a döntőbe.

A verseny után így értékelt a keszthelyi sportlövő:

„Köregységben sem azt az eredményt értem el, amit szerettem volna, és döntőbe sem sikerült jutnom, de nem csüggedek, hiszen van még egy versenyszámom, amiben talán jobb vagyok. Úgy érzem, hogy mindent megtettem, hogy sikerüljön, az elején kicsit túl is óvatoskodtam és nem is ment jól, aztán felszabadultam, élveztem és jó sorozatokat adtam le. Eleinte nem is volt olyan, amit egyből ellőttem, inkább megint letettem, újragondoltam, megint felemeltem, megint letettem... ez egy kicsit elvitte az időmet, de szerencsére alapból gyorsan lövök, nem aggódtam. Sokszor konzultáltam közben Győrik Csabával, kellett, hogy valaki megnyugtasson, és taktikai utasításokat is adott.

Tudat alatt bennem volt egyébként, hogy ez egy olimpia, de a buszon és a verseny alatt már nem gondolkodtam ezen, egyszerűen kicsit nehezebben ment az ujjam az elején.

A következő számomban úgy szeretném csinálni, mint itt a végén: jól érezzem magam és azért csináljam ezt, mert szeretem. Így fogok beállni a lőállásba, ami pedig itt történt, azt elfelejtem és csak arra fogok koncentrálni, ami jól ment."

