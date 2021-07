Szenzáció: Bicsák Bence hetedik lett triatlonban

A magyar triatlonosok közül szenzációs teljesítménnyel Bicsák Bence 1:45:46-s idejével a hetedik helyen ért célba, Tóth Tamás a távot 1:48:19 alatt teljesítette, ami a 29. helyre volt elég.

Bicsák Bence már évekkel ezelőtt is komoly eredményeket ért el atlétikában. A 25 éves triatlonos a 2017-es U23-as atlétikai eb-n 10 kilométeren szerzett aranyérmet és mezei futásban is magyar bajnoknak mondhatja magát. Bicsákot eddig háromszor választották az év magyar triatlonosának, 2018 és 2019 után 2020-ban is ő részesült az elismerésben.

A férfiak triatlon versenyét a norvég Kristian Blummenfelt nyerte, az ezüstérmet a brit Alex Yee szerezte meg, míg harmadik helyen az új-zélandi Hayden Wilde végzett.

(Borítókép: Bicsák Bence. Fotó: Hannah Mckay / REUTERS)