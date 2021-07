A sérült Márton Anna olimpiai negyedik lett

Bármi lehetett a bronzmeccs vége, Márton Anna mindenképpen hős. Világbajnoki bronzérmes kardvívónknak 2020 decemberében az országos bajnokságon elszakadt a bal térdében a keresztszalag, operáció helyett azonban orvosi tanácsra inkább megerősítette a térd környéki izmokat, hiszen a műtétet követő, több hónapos felépülési idő alighanem elvette volna tőle az olimpiát.

A dráma pedig nem váratott magára sokat, már az első meccsen, a legjobb 32 között eljött. Az argentin María Belén Pérez elleni csörtében, 4:4-es állásnál egy rossz mozdulatnál kiment a térde, amihez fájdalmas arccal kapott oda. Kikérte az ötperces ápolási idejét, tudni lehetett, hogy a folytatás is veszélybe került. De nem adta fel, továbbment és megnyerte az asszót.

Ezután kapott egy jó adag fájdalomcsillapítót, majd a következő meccsét is behúzta a dél-koreai Csoj Szu-jonnal szemben. Egészen hihetetlen teljesítmény, és ezt tudta fokozni a negyeddöntőben az üzbég Zajnab Gyajibekova ellen. Az elődöntőben viszont az oroszok egyik favoritja, a Katona Renátát is búcsúztató Szofija Velikaja fölékerekedett a jó kezdés ellenére is, tegyük hozzá, a kétes együttesek közül szinte mindet a többszörös világ- és Európa-bajnoknak ítéltek.

Így hát a bronzmeccsen léphet pástra a francia Manon Brunet ellen, aki csapatban világbajnok, egyéniben Európa-bajnok, és a riói olimpián is eljutott a bronzmérkőzésig, amit akkor elveszített. Az odáig vezető után egyébként Mártont is búcsúztatta, azóta viszont minden csörtéjüket a magyar vívó nyerte.

Brunet egylámpásával indult az asszó, majd három együttesnél is ő volt a kezdeményező, 4:0-s előnyre tett szert a francia. Márton a legutóbbinál videóztatott ugyan, de nem változott az ítélet.

Aztán megint a térdéhez kapott, próbált guggolni, ütögette is, de ez sem segített elsőre, másodszor viszont megszületett az első találata!

Sőt, jött a következő is, de Brunet gyorsan válaszolt és visszaállította négy pontra az előnyét, majd még kettőt hozzátett, 8:2-nél jött a szünet.

Márton azonban ott sem tudta összegyűjteni az erejét, a francia három gyors tussal már 11:2-re vezetett. A magyar kardozó viszont nem adta fel, egymás után három találatot adott, viszont Brunet nem engedte, hogy lendületbe jöjjön, tartotta az előnyét, 14:6-nál pedig bevitte az utolsó találatot, amivel ő lett a bronzérmes.

De ne feledjük, az is hatalmas dolog, hogy Márton Anna sérült térddel egyáltalán eljutott idáig. A bronzmeccs után elmondta, hogy a bokaszalagja is elszakadt a felkészülés alatt: