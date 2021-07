Köptünk, hogy ott lehessünk az olimpia megnyitóján

Pénteken hivatalosan is elkezdődtek a XXXII. nyári olimpiai játékok Tokióban, a megnyitón mi is ott voltunk. Sőt másnap Szilágyi Áron történelmi aranyérménél is, mindezek előtt viszont körbejártuk az olimpián dolgozó sajtómunkatársak alfáját és ómegáját, a médiaközpontot.

Vlogunk második részében bemutatjuk ezt az óriási létesítményt, ahol több tízezer újságíró fordul meg, valamint azt is, hogyan zajlik egy koronavírusteszt, amelyet magunknak végzünk el.