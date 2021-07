Márton Anna már az elődöntőben, Pusztai kiesett női kardban

A 2015-ben világbajnoki bronzérmes Márton a legjobb 32 között 15–12-re verte az argentin Marija Belen Perez Maurice-t, de korántsem úgy alakult számára az ütközet, ahogy remélte. A 2015-ben világbajnoki bronzérmes vívó a decemberi országos bajnokságon térdszalagszakadást szenvedett, orvosi tanácsra azonban az a döntés született, hogy nem műtik meg, hanem az amúgy is erős combizomzatának további erősítésével igyekeznek kezelni a problémát. Ez úgy tűnt, eredményre is vezetett, a márciusi, budapesti világkupán már gond nélkül vívott, meg is nyerte a versenyt, 4–4-es állásnál viszont megbicsaklott a bal térde, és sántikálva ápolást kért. Folytatni tudta a mérkőzést, de óvatos volt, ellenfele 8–5-ös vezetésénél következett a szünet. Ezután viszont sorozatban hat tust adott, majd 14–12-re is vezetett, amikor megint felszisszent egy akciónál, végül azonban sikerült befejeznie az asszót.

A nyolcaddöntőben a dél-koreai Csoj Szu Jeonnal találkozott, akit végül nagy csatában, ugyancsak 15–12-re győzött le, és jutott a legjobb nyolc közé.

Márton következő ellenfele a 18 éves üzbég Zajnab Gyajibekova volt, a magyar vívó pedig sikerrel vette az akadályt, 15–11-re nyert, ezzel bejutott az elődöntőbe.

A 2017-ben Eb-harmadik Pusztai Liza a legjobb 32 között lassan találta meg a ritmust a tunéziai Amira Ben Saban ellen, de aztán fordított, és 15–12-vel lépett tovább. A nyolcaddöntőben a kínai Csien Csia-zsujjal találkozott, ázsiai riválisától pedig viszonylag simán, 15–10-re kapott ki, így számára befejeződtek a küzdelmek.

Katona Renáta egy fordulóval korábban kezdett, méghozzá magabiztos győzelemmel, a magyar vívó az első körben végig irányította a tunéziai Jazmin Dagfusz elleni asszóját, remek kezdés után 8–3-nál következett az egyperces szünet, a végeredmény pedig 15–6 lett. Ezután az egyéniben kétszeres világbajnok, a riói olimpián ezüstérmes, csapatban olimpiai aranyérmes orosz Szofija Velikajával csapott össze, és a papírformának megfelelően simán, 15–4-re kikapott.

(Borítókép: Márton Anna. Fotó: Molly Darlington / Reuters)