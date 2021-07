Kéziseink és vízilabdázóink is javítanának, Milákék pedig a döntőért úsznak – kövessenek minket kedd hajnalban is!

Sajnos érem nélkül maradtunk az olimpia 3. napján, hétfőn, pedig Márton Anna a bronzért vívhatott, ám hiába menetelt jól, a térdsérülése hátráltatta, így végül a negyedik helyen zárt női kard egyéniben.

Márton Anna teljesítménye mellett Bicsák Bence szereplése is megsüvegelendő: a triatlonosok között elért hetedik helyezése óriási sikernek számít.

Ahogy a férfi 4x100-as gyorsváltónk – Bohus Richárd, Milák Kristóf, Németh Nándor, Szabó Szebasztián – is fantasztikusan úszott, és bár ötödikként zárt, új országos csúcsot állított fel (3:11,06).

Úszásban egyébként is jól teljesítettek a magyarok, olyannyira, hogy Milák Kristóf a legjobb eredménnyel jutott be a férfi 200 méteres pillangó keddi elődöntőjébe, amelyben Kenderesi Tamásért is izgulhatunk, de Hosszú Katinka is elődöntőzik női 200 méter vegyesben.

Cselgáncsban Ungvári Miklós és Özbas Szofi is tatamira lép, Krausz Gergely és Sárosi Laura pedig tollaslabdában próbálja legyőzni ellenfelét.

Péni István a vasárnapi ötödik helyezése után ezúttal Mészáros Eszterrel az oldalán, vegyesben ragad légpuskát.

A magyar női kézi- és a férfi vízilabda-válogatott is egygólos vereséget szenvedett az első mérkőzésén Tokióban, kedden viszont mindkét csapat javíthat. A kézisek Brazília, a vízilabdázók pedig Japán ellen.

Ilku Miklós és Palotai Barnabás természetesen a keddi eseményekről is a helyszínről tudósít az Indexnek.

Kövessék velünk a tokiói programokat, szurkoljanak velünk a magyar sikerekért!

A magyarok keddi programja

23.30: Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia – triatlon (hétfő)

3.00: Krausz Gergely–Szergej Szirant (orosz) – tollaslabda, férfi egyes csoportmérkőzés, 2. forduló

4.00: Magyarország–Brazília – kézilabda, női, B-csoport, 2. forduló

4.00 után: Ungvári Miklós–Mohamed Abdelaal (egyiptomi) – cselgáncs, férfi, -81 kg

4.00 után: Özbas Szofi–Martyna Trajdos (német) – cselgáncs, női, -63 kg

4.35: Kenderesi Tamás – úszás, férfi 200 m pillangó, elődöntő

4.41: Milák Kristóf – úszás, férfi 200 m pillangó, elődöntő

4.58: Hosszú Katinka – úszás, női 200 m vegyes, elődöntő

5.05: Érdi Mária – vitorlázás, női Laser Radial, 4-5. futam

5.15: Vadnai Benjamin – vitorlázás, férfi Laser, 5-6. futam

6.05: Berecz Zsombor – vitorlázás, férfi finn, 1-2. futam

6.15: Magyarország – sportlövészet, vegyes csapat, 10 m légpuska (Mészáros Eszter, Péni István)

7.00: Sárosi Laura–Sonia Cheah Su Ya (malajziai) – tollaslabda, női egyes csoportmérkőzés, 2. forduló

8.00: Vas Kata Blanka – kerékpár, női mountain bike, terepverseny

11.20: Magyarország–Japán – férfi vízilabda, A-csoport, 2. forduló

12.17: Szabó Szebasztián – úszás, férfi 100 m gyors, előfutam

12.22: Németh Nándor – úszás, férfi 100 m gyors, előfutam

12.29: Hosszú Katinka – úszás, női 200 m pillangó, előfutam

12.33: Kapás Boglárka – úszás, női 200 m pillangó, előfutam

12.58: Magyarország – úszás, férfi 4x200 m gyors, előfutam (Holló Balázs, Kozma Dominik, Milák Kristóf, Németh Nándor, Zombori Gábor)

13.27: Kalmár Ákos – úszás, férfi 800 m gyors, előfutam

(Borítókép: Jansik Szilárd (j) és a görög Krisztodulosz Kolomvosz tokiói nyári olimpia férfi vízilabdatornájának 1. fordulójában játszott Magyarország - Görögország mérkőzésen a tokiói Tacumi Vízilabdaközpontban 2021. július 25-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)