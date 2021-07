Märcz Tamás: Az 50-es évek vízilabdáját vettük elő

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar férfi vízilabda-válogatott döcögős kezdés után 16–11-re legyőzte Japánt. Házigazda lévén óriási volt a készültség a vegyes zónában is a mérkőzést követően, a tökéletes médiakiszolgálás érdekében mindent megtettek a helyiek.

A magyar vízilabdázók akkreditációs fotóját kinyomtatták, a vegyes zónában járkáló önkéntesek a fényképeket mutogatták, és arról érdeklődtek, kivel szeretnénk beszélni.

Mutassunk rá – tolta elénk a listát egy önkéntes. A határozott fellépésnek köszönhetően gyorsan meg is érkezett első választottunk, Vámos Márton.

„Nagyon speciális taktika kell a japánok ellen mindig, 70 százalékban meg is valósítottuk, amit elterveztünk. Az első félidőben kaptunk nyolc gólt, de tudtuk, hogy így lesz, félideig mindig szoros szokott lenni ellenük. A nagyszünet után tudtunk robbantani egyet, és a kiharcolt előnyt végigvittük, nagyon fontos győzelmet arattunk. Jót tett a lelkünknek, a végelszámolásnál is fontos lesz” – értékelt röviden Vámos, aki két gólt szerzett a mérkőzésen.

Rettenetesen nehézzé tettük magunknak a meccset. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az első félidőben jól tartják magukat a japánok, de a másodikban le lehet szakítani őket. Ha kicsit jobban odafigyelünk a védekezésre, talán előbb is el lehetett volna dönteni a mérkőzést. A nagyszünet után megérkeztünk védekezésben is, előtte sokszor magára hagytuk Somát a kapuban, amit kihasználtak a japánok, vannak nagyon ügyes játékosaik

– így a három gólig jutó Erdélyi Balázs.

„Az történt, amire számítottunk – vágott bele Märcz Tamás szövetségi kapitány. – Elég sokat meccseltem Japán ellen, mindig ugyanaz a forgatókönyv. Általában mindig váltunk egy kicsit védekezésben, ez most a nagyszünetben történt meg. Mentálisan is így készítettük fel a játékosokat, hogy ne idegeskedjenek, úgyis be fogjuk húzni a mérkőzést, ha tudatosan azt csináljuk, amit megbeszéltünk. Egyébként nagyon tisztelem a japán csapatot, üde színfoltja a nemzetközi vízilabdának, mindenkinek megnehezítik a dolgát. Japán egészen extrém módon a labda és az általa fogott védő közé helyezkedik, ezzel megnehezíti a passzoló dolgát, erre kell kitalálni valamit.

Mi egy picit az 50-es évek vízilabdájára hasonló taktikát alkalmazunk ellenük, hogy három pár az egyik térfélen van támadásban, három pár a saját térfelünkön. Védekezésben mindenki visszazár, begyűjtjük őket a kapunk előtt, ezzel meggátolva a zűrzavar kialakulását.

A mérkőzés tanulsága, hogy a koncentráció négy negyeden keresztül kell, hogy tartson. Másrészt volt, amit tudtunk gyakorolni, főként védekezésben, de másfajta erőpróbák várnak még ránk. Örülök az első győzelmünknek, remélem, megadja a nyugalmat a játékosoknak. Most jön egy nagyon pici lazítás, de kemény és magas színvonalú munkát várok el a csapattól. Tartani, vagy akár növelni kell az erőállapotunkat.”

A magyar válogatott legközelebb csütörtökön, Dél-Afrika ellen ugrik a medencébe magyar idő szerint éjjel 3 órakor. Szombaton az Egyesült Államok következik 7 órakor, majd a csoportkör záró fordulójában Olaszország hétfőn 3 órakor.

TOKIÓ 2020

FÉRFI VÍZILABDA, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Japán–Magyarország 11–16 (3–4, 4–3, 2–5, 1–3)

A csoport állása: 1. Egyesült Államok 4 pont, 2. Görögország 3, 3. Olaszország 3, 4. MAGYARORSZÁG 2, 5. Japán 0, 6. Dél-Afrika 0

A csoportok első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, ahol keresztbe játszanak egymással.

(Borítókép: Angyal Dániel készül lövésre a Japán elleni csoportmeccsen. Fotó: Justin Setterfield / Getty Images Hungary)