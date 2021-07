Nehezen indult, de férfi pólósaink bedarálták Japánt

Mint ismert, a magyar válogatott a Görögország elleni egygólos vereséggel rajtolt Tokióban, míg a házigazda szoros meccset vívott az Egyesült Államokkal, de alulmaradt (13–15). A mozgékony japánok elleni mérkőzésen egy center, Mezei Tamás maradt ki a magyar meccskeretből.

1. negyed

Elhoztuk a labdát a ráúszásnál, és rögtön meg is szereztük a vezetést Hárai Balázs góljával. A fehér sapkában játszó japánok támadásai vérszegények voltak, míg nem Juszuke Inaba egy emberelőnyt gólra nem váltott, ezzel egyenlítettek a hazaiak. Zalánki Gergő pazar átemelős találatára Inaba felelt ismét, majd Manhercz Krisztián emberelőnyös góljára Okava Keigo. A hajrában újabb fórt harcoltunk ki, ezúttal Hárai küzdött meg középen két védővel, Manhercz Krisztián pedig a rossz kéz oldalról a rövidbe pattintott, ezzel zártuk le az első negyedet. (3–4)

2. negyed

A kék sapkában pólózó magyar csapat a második ráúszást is megnyerte, ám az első támadást elóvatoskodta, Erdélyi Balázs viszonylag távoli lövését könnyedén fogta a japán kapus. A házigazda ki is egyenlített a következő támadásból, Takuma Josida talált be Vogel Soma kapujába. Erdélyi második kísérlete viszont már gólt hozott a túloldalon, de szinte azonnal jött a válasz, Koppu centerből köszönt be. Ugyanezt megtette Angyal Dániel is, így ismét visszavette a vezetést a magyar válogatott. Sőt! Hosnyánszky Norbert labdaszerzését követően egy remek ellentámadásból megint Erdélyi volt eredményes.

Volt labdánk a háromgólos előnyhöz, de Hárai ellen támadó szabálytalanságot ítéltek, Takata Micuru pedig egy levágódó lövés után belőtte a kipattanót. Sőt, Varga Dénes bődületes léce után Okava Keigo kiegyenlített. Vámos lövése kimaradt a túloldalon, majd ötméterest kaptunk, de Manhercz büntetőjét védte Tanamura kapus. A következő támadásból ismét ötméterest kaptunk, Vámos Márton biztos kézzel bevágta. Az utolsó támadás a japánoké volt a nagyszünet előtt, Josida Takumi pedig egy védekezési hibát kihasználva egyenlített. (8–8)

3. negyed

Ismét megszereztük a labdát a folytatásban, és gyorsan magunkhoz is ragadtuk a kezdeményezést: Zalánki lőtt a kapus szemei közé elemi erővel Szuzuki kiállítása után. Élesen kezdtük a harmadik játékrészt, egy labdaszerzés után újabb emberfórt kaptunk, amit Angyal Dániel váltott gólra. Jansik Szilárd is elcsent egy labdát, amit aztán támadásban el is adtunk. Vogel Soma óriási ziccert fogott, majd Angyal kiállítása ellenére is labdát szereztünk, Varga Dénes tanári bejátszását Zalánki húzta közelről a hálóba.

Pásztor Mátyás is összeszedett egy kiállítást, még ki sem úszott középről, mire Inaba a jobb felsőbe bombázott. Sőt, Vámost visszaúszás közben kiszórták, a japánok pedig ziccerig kijátszották a fórt, Arai pedig közelről nem hibázott. Mi is megkaptuk az emberelőnyt, Erdélyi révén ki is használtuk, így visszaállt a kétgólos különbség. Az utolsó percbe léptünk, amikor a japánok támadóideje lejárt, a túloldalon pedig Hárai Balázs betalált, így újra három volt közte. (10–13)

4. negyed

Negyedszer is meglett a ráúszás, Zalánki pedig nem sokat variált, felvitte a labdát és a bal felsőbe tüzelt – ezzel lényegében el is dőlt a meccs. Zárkózhattak volna a hazaiak nem sokkal később, Angyalt küldték ki, a japánok erre időt kértek, de nem tudtak élni az emberelőnnyel. Nem sokkal később újabb japán emberfór maradt kihasználatlanul, Varga Dénes pedig közvetlen közelről bevitte a mindent eldöntő tust három és fél perccel a vége előtt.

A hajrában Vámos emberelőnyből megszerezte második gólját a mérkőzésen, a japánok támadójátéka pedig teljesen szétesett a végére. Vagy a blokkba lőttek, vagy Vogel Soma állta útját a labdának – már amikor eltalálták a kaput. Az ötgólos különbség már nem változott, 16–11-re nyert a magyar válogatott.

A magyar válogatott legközelebb csütörtökön, Dél-Afrika ellen ugrik a medencébe magyar idő szerint éjjel 3 órakor. Szombaton az Egyesült Államok következik 7 órakor, majd a csoportkör záró fordulójában Olaszország hétfőn 3 órakor.

TOKIÓ 2020

FÉRFI VÍZILABDA, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Japán–Magyarország 11–16 (3–4, 4–3, 2–5, 1–3)

A csoport állása: 1. Egyesült Államok 4 pont, 2. Görögország 3, 3. Olaszország 3, 4. MAGYARORSZÁG 2, 5. Japán 0, 6. Dél-Afrika 0

A csoportok első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, ahol keresztbe játszanak egymással.

