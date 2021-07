Hajnali robbantás az Olimpiai Parkban

„Szombat hajnal volt, 1 óra 25 perc, ötvenezer ember tombolt a Centenáriumi Olimpiai Park rockkoncertjén. Nem tudhatták, hogy 18 perccel korábban egy — mint később megállapítot­ták — fehér bőrű, akcentus nélküli férfi felhívta az at­lantai rendőrséget a 911-es számon, azaz a forró dró­ton, és közölte, fél órán belül bomba robban a parkban.

Éppen a Szívroham nevű banda csapott a hú­rokba, amikor a szerkezet felrobbant.

Egy nő – aki a kislányát hozta el a koncertre – ször­nyethalt a repeszdarabok okozta sérülésektől, egy tö­rök operatőr pedig attól, hogy az ijedtségtől szívro­hamot kapott.

A Szívro­ham koncertje alatt... Összesen 111-en sérültek meg a szögektől, amelyek a csőbombából kirepültek.

Harminc órával később, amikor ezeket a sorokat diktálom, a rendőrség már nyomon van. A telefonhívás igen fontos támpontokat ad a rejtélyes férfi kilétét illetően. A sza­kértőknek a hangszínből nem okozott gondot meg­állapítani, hogy fehér bőrű, tájszólás vagy idegen ak­centus nélküli emberről van szó. Percekkel a robbantás után már azt is tudták, hogy a parktól egy sarok­nyira, egy nyilvános készü­lékről érkezett a hívás. Minden szóba jöhető ujjle­nyomatot, cipőtalpnyomot rögzített az FBI. Vasárnapi lapértesülések szerint szo­rul a hurok a merénylő(k) körül. A nyomok feltehető­en egy georgiai fegyveres szervezethez vezetnek, amelynek három tagja már április óta letartóztatásban van. Állítólag az sem kizár­ható, hogy összefüggés van a TWA légitársaságnak a New York-i repülőtér közelében felrobbantott 800-as járata

és az atlantai merénylet kö­zött.

A robbantás — képlete­sen szólva — robbanással volt egyenértékű az olimpi­ai családban is, jóllehet a helyszín szigorúan véve nem tartozik a játékok te­rületéhez, és a bejárás is szabad, az embereknek nem kell átmenniük sem­miféle fémdetektoros ka­pun.

Juan Antonio Sama­ranch, a NOB elnöke a tra­gédia hírére azonnal Marri­ott szállóbeli lakosztályába rendelte a szervezet négy alelnökét — köztük Schmitt Pált is —, és tele­fonos konferenciabeszélge­tést tartott, melynek részt­vevője Billy Payne, a szervező bizottság elnöke, az FBI igaz­gatója, Atlanta város pol­gármestere és rendőrfőnö­ke, valamint Georgia állam kormányzója volt. Hajnali négykor összeült a NOB végrehajtó bizottsága, és meghozta a döntést a to­vábbiakat illetően is.

Az alapkérdés a következő volt: vállalhatják-e teljes felelősséggel a játékok foly­tatását? A végkövetkezte­tés: The Games will go on! Azaz: A játékok foly­tatódnak!

Árnyalatnyi hangsúlyeltolódás tapasz­talható a híres, 1972-es Avery Brundage-mondat­hoz képest, melyet az izrae­li sportolók ellen a mün­cheni olimpiai faluban el­követett palesztin terrorak­ció után jelentett ki: The Games must go on!, vagyis a játékoknak folytatódniuk kell. Egyidejűleg vala­mennyi olimpiai létesít­ményben s helyszínen félárbócra eresztették az ötkari­kás olimpiai lobogót. Sokan megkérdezték, va­jon Samaranch konzultált-e Bili Clintonnal, az Egye­sült Államok elnökével. Az egyik NOB-tagtól kapotti információ szerint igen, de csak a döntés meghozatala után. S miért? Mert ez az ő olimpiája...”

Pontosan 25 évvel ezelőtt ezekkel a mondatokkal kezdtem az Esti Hírlapnak adott tudósításomat Atlantából, az olimpia helyszínén végrehajtott, két ember életét követelő robbantásról.

A szállásunk nem messze volt az Olimpiai Parktól, magunk is felriadtunk a durranásra – nem egy atombomba volt, csak egy házilag fabrikált úgynevezett csőbomba –, ám utána visszaszenderedtünk, s csak reggel értesültünk a történtekről.

Különben is, azon a reggelen sokkal jobban érdekelt minket Kiss Balázs váratlan, de annál kellemesebb aranyérme a kalapácsvetésben, és még mindig nem hevertük ki vízilabdázóink fatális vereségét és kiesését a spanyolok elleni elődöntőben.

Atlanta azonban gyászban volt.

Frank McGuire, az FBI bombaügyi szakértője szerint az olimpiai parkban alkalmazott robbanószerkezet egy házilag fabrikált úgynevezett csőbomba volt, a lehető legprimitívebb fajtából.

Ezt a bombát amatőrök alkalmazzák, a mi szakzsar­gonunkban a 101-es nevet viseli – nyilatkozta McGuire. – Az alkatrészek könnyen, olcsón beszerezhetők, ennélfogva szinte ki­nyomozhatatlan az eredetük. Az összeszerelés még ennél is egyszerűbb, már csak azért is, mert az interne­ten (1996-ban már volt internet, még ha csak viszonylag kevesen is barangoltak rajta – a szerk.) féltucatnyi receptet olvashatnak a bombát készíteni szándékozók. Ha pedig az illető nem rendelkezik számí­tógéppel, egyszerűen bemegy egy könyvtárba, és kikölcsönzi az ide vágó szakanyagot.”

A robbantás célja két nappal később még mindig ismeretlen volt, s nem tűnt logikusnak, hogyha a merénylő emberéletek kioltását tervezte – ami be is következett – , miért figyelmeztette 18 perccel a detonáció előtt a rendőrséget. Ezt a techni­kát egyébként – a hatóságok utolsó pillanatban történő értesítését – az Ír Köztársasági Hadsereg merénylői tőkéletesítették, a módszer több tekintetben is az IRA-ra vallott.

Valószínűleg meglepte a világot, hogy a CNN ere­deti felvétellel rendelkezett a robbanás pillanatáról.

Nos, egy amatőr videós éjjel fél 2 tájban a koncerten tartóz­kodott, s végig vette a történéseket. Ilyenformán a rob­banás is videoszalagra került, amely hirtelen különös értéket kapott. A pontos ár nem ismeretes, de a műked­velő operatőr több tízezer dollárért adta el felvételét egy helyi tévétársaságnak, amely röviddel később tetemes felárral továbbadta a CNN-nek.

Néhány nappal később az FBI őrizetbe vette és vallatni kezdte Richard Jewell biztonsági őrt, aki a koncerten teljesített szolgálatot, ahol egy magára hagyott hátizsákot fedezett fel.

Sikerült idejében kiüríteni a környéket, az FBI azonban úgy gondolta, ő lehetett az elkövető, aki a saját hírnevéért kockáztatta sok ember életét. Ám októberre kiderült, hogy Jewell ártatlan, és szabadon bocsátották. Az ő meghurcolásáról Clint Eastwood 2019-ben forgatott remek filmet Richard Jewell balladája címmel.

Az igazi bűnös kiléte azonban eleinte homályban maradt. 1997. január 16-án újabb bomba robbant egy atlantai abortuszklinika előtt, majd egy órával később, miközben a mentés javában folyt, egy szemeteskukában megint felrobbant egy bomba, hét embert megsebesítve. További öt nap elteltével egy atlantai melegklub előtt negyedszer is robbant egy csőbomba, ugyanolyan, mint június 27-én az Olimpiai Parkban. Ezúttal öten sebesültek meg.

1998. január 29-én az Alabama állambeli Birminghamben, ismét egy abortuszklinika előtt robbant bomba. Ezúttal meghalt egy szolgálaton kívüli rendőr, egy nővér pedig súlyosan megsebesült.

A nyomozók találtak egy elhagyott gépkocsit közel a georgiai államhatárhoz, az autót pedig összekapcsolták bizonyos Eric Robert Rudolph személyével.

Magát Rudolphot öt évig nem találták, míg végül 2003. március 31-én Észak-Karolina nyugati részén, a hegyekben elfogták.

Hogy elkerülje a halálbüntetést, Rudolph bűnösnek vallotta magát, és ezért 2005. július 18-án négyszeres életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. Szinte napra pontosan kilenc évvel az Olimpiai Parkban történt robbanás után. Tettének oka a mai napig tisztázatlan, mert az, amit ő maga elővezetett vallomásában – abortuszellenes és homofób nézetei –, nem igazán magyarázzák az atlantai rémtettet.

Rudolphot azóta is a Colorado állambeli Florence-ben, egy maximális biztonságú börtönben tartják fogva.

Ötkarikás halottak

Mindmáig 24-en haltak meg az olimpiákon, ebből tíz tíz sportoló verseny vagy edzés közben, további tizennégyen pedig a versenyektől függetlenül. Az összes olimpiai halottnak csaknem a fele, tizenegy elhunyt az 1972-es müncheni olimpián, az izraeli sportolkat ért terrortámadás közben vesztette életét.

Közvetlenül a versenyen vesztette életét:

Francisco Lázaro (21 éves) portugál futó 1912-ben a stockholmi olimpián hőguta következtében

Knud Enemark Jensen (23) svéd kerékpáros az 1960-as római olimpián, szintén hőgutában

Paralimpián verseny közben

Bahman Golbamezhad (48) iráni kerékpáros, akinek egy bukás után leállt a szíve.

Edzés közben vagy nem sokkal a verseny után

Edmond Brsaart francia vívó, Nicolae Berechet román ökölvívó, Ignaz Stiefsohn osztrák siklórepülő, Ross Milne ausztrál síző, Kazimierz Kay-Skrzypecki brit szánkós, Nicolas Bochatay svájci gyorsasági síző, Hyginus Anugo nigériai atléta, Nodar Kumaritasvili georgiai szánkós.

Egyéb halálok

Eliska Misáková csehszlovák tornásznő 1948-ban, Londonban gyermekbénulásban betegedett meg, és meghalt; Arrigo Meniocchi olasz evezős 1956-ban, Melbourne-ben autóbalesetben.

Tizenegy izraeli sportoló, edző és versenybÍró 1972-ben, Münchenben a Fekete Szeptember terroristáinak támadása következtében.

Jörg Oberhammer, az osztrák alpesi sícsapat orvosa az 1988-as calgary-i téli olimpián, akit elütött egy hókotró.

(Borítókép: Jim Davis / The Boston Globe / Getty Images Hungary)