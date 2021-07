Hazaküldték a döntőre esélyes úszónk edzőjét

Hétfőn hazaérkezett Japánból Magyarovits Zoltán, az istenadta úszótehetség Kós Hubert edzője, akinek a tokiói olimpiából annyi jutott, hogy az átállás és a felhangolódás utolsó két hetében ott lehetett tanítványa mellett a válogatott korijamai edzőtáborában. Azt szerette volna, hogy az ötkarikás versenyeken is tanácsokat adhasson a 200 vegyesre készülődő és ott döntőbe jutásban reménykedő junior világcsúcstartó versenyzőjének. Ehelyett most azzal kell beérnie, hogy a szerdán kezdődő debreceni serdülő országos bajnokságon istápolja klubja, az UTE ifjú reménységeit, köztük Kós Hubert öccsét, az olimpikonnál két évvel fiatalabb Olivért.

Számokkal és nevekkel alátámasztva ez azt jelenti, hogy a teljes létszámában 34 tagú magyar úszóválogatott munkáját jelenleg az olimpiai falu lakójaként egy orvos és 3 sportmasszőr mellett három edző, Gelencsér Máté (Hosszú Katinka alapfokú, OKJ-s sportedzői képesítéssel rendelkező kedvese), a világrekorder Milák Kristófot edző Selmeci Attila, továbbá a világbajnok Kapás Boglárkát gardírozó Virth Balázs segíti (velük volt vasárnapig Molnár Ákos is), ugyanakkor az ezúttal csapatvezetői tisztet is betöltő dr. Sós Csaba szövetségi kapitány, valamint Nagy Péter, Plagányi Zsolt, Tari Imre és Turi György edzők a falun kívüli szálláshelyükről közelítik meg az olimpiai uszodát.

Az UTE szakemberének reményei szerint Kós Hubert teljesítményét nem fogja hátrányosan befolyásolni, hogy a rajtig itthonról küldi versenyzőjének a napi edzésterveket és igyekszik mentálisan is felkészíteni a nagyreményű tanítványát.

Megnyugtató mindkettőnk számára, hogy Virth Balázs Kapás Bogi mellett Hubin is rajta tartja majd a szemét, aki azon kívül, hogy az edzőszakma egyik legjobbja, az UTE műhelyében a klubtársam is. Nem akarom elkiabálni, de a korijamai edzőtábor második hetében Hubi már olyan jól úszott, hogy eljuthat a döntőbe, és ott akár a májusi budapesti Európa-bajnokságon felállított 1:56.99 perces junior világrekordját is megdöntheti. Örült versenyeknek, a papírformára rácáfoló eredményeknek lehetünk szemtanúi ezen az olimpián, egyelőre arra lehet következtetni, hogy az ázsiai régió képviselői mellett az ausztrálok és az amerikaiak is kisebb előnyt élvezhetnek. Három év múlva Párizsban bizonyára fordul a kocka, és akkor az európaiak lesznek magabiztosabbak.