Hetedik helyen végzett Mészáros Eszter és Péni István légpuskás párosa

Mészáros Eszter nem jutott döntőbe, és összesítésben a 20. helyen végzett a nők mezőnyében egyéniben, egy nappal később Péni István viszont ott volt a nyolcas fináléban a férfiaknál, ahol az ötödik helyet szerezte meg.

Mindketten várták a mix csapatversenyt, ráadásul igen jó előjelekkel, ugyanis egy hónappal ezelőtt, Eszéken ők nyerték a világkupát.

Most a kvalifikációban a 29 párosból először a legjobb 8-ban kellett végezniük a folytatáshoz.

A 30-as és a 31-es lőállást kapták meg, innen adták le az első 30-30 lövésüket, amire 35 percük volt. Mészáros kezdett gyorsabban, akinek az első 10-es sorozatban becsúszott egy 9,9 és egy 9,8, így 103,2-es átlaggal nyitott, a második szériában viszont már 104,5-öt hozott! Péni, akárcsak az egyéni számban, ezúttal is megfontoltabb tempóban tüzelt, a 105,4-es átlag azonban őt igazolta.

Az idő előrehaladtával egyre pontosabban céloztak a magyar versenyzők, ennek köszönhetően az élő tabellán is fokozatosan lépkedtek előre. Mészáros a harmadik tízes sorozatában 104,1-es átlagot lőtt, hamar letudta az első 30 lövését, Péni viszont ekkor még csak a második szériánál tartott. Azt végül 105,2-del abszolválta, a harmadikat pedig 105,4-del, így ekkor pont a 8. helyen állt a magyar egység 627,9 körös összteljesítménnyel. Ezt aztán megtartották, mert a lassabban haladók közül senki sem tudta őket megelőzni.

Rendesen kicentizték, mögöttük mindkét norvég páros 626,8 pontot ért el, de a lényeg, hogy ott lehettek a második körben, ahol már csak 20-20 lövés várt rájuk.

A második selejtezőkör már egyben helyosztó is volt, az 1–2. pozícióban végzők az olimpiai aranyért, a 3–4.-ben végzők a bronzért lőhetnek később.

Néhány perc után bele is csaptak a folytatásba, ahol mindenki 0-ról indult, tehát semmi hátránya nem származott a magyar csapatnak abból, hogy nyolcadikként kvalifikált. A kezdés viszont nem sikerült a legjobban, Mészárosnak két tíz alatti kör is becsúszott az első négy lövésből, úgyhogy tartott is egy kis szünetet, de így is csupán 101,5-del állt 10 kísérletből, Péni pedig 104,6-dal.

Mészáros aztán hatalmasat javított, a második etapot 105,1-es átlaggal zárta, Péni viszont csak 103,4-et ért el, ez összesítésben 414,6 körre volt elég, amivel a magyar csapat megelőzte a lengyeleket, és a 7. helyen zárt.

A döntőbe a kínaiak és az amerikaiak jutottak be, a bronzmeccset a dél-koreaiak vívják az oroszok második számú párosával.