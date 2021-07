Elek Gábor: Nagyon szégyellem magam

„Keressük az okait, hogy a jó kezdés után mi történt a csapattal. Nagyon szégyellem magam, 14 átlövés- és 8 betörésgóllal nem lehet egy csoportrangadót megvívni, ez nagyon nem tetszett. Védekezésben hiányzott az agresszivitás, a beletett munka, az önbizalom. Nagyon sok olyan szarvashiba van, amiről edzésen beszélünk, de ha meccsen előjön, akkor az nem a koncentráció legbiztosabb jele. Ezeket ma telítetten dobtuk fel a pályára.

Az, hogy összességében 22 könnyű gólt engedélyeztünk a braziloknak, eldöntötte a meccset. Borzasztó bután lőttünk 4–1 után, sok ziccert kihagytunk. Tanácstalan vagyok, hogy mi ennek az oka, stressz vagy görcs.

Nyilván azt nem lehet feltételezni, hogy a játékosok nem akarják, ezt felejtsük is el. A kérdés az, hogy mitől van ez a nagy gát bennünk. Időkérésnél elmondtam, hogy mit kérek, egyszer megcsináltuk, gólt lőttünk belőle, majd utána nem csináltuk. Közös a kudarc, én és a szakmai stáb ugyanúgy hibásak vagyunk. Nehéz helyzetbe hoztuk magunkat a továbbjutás szempontjából” – értékelt Elek Gábor szövetségi kapitány a hatgólos vereséget követően.

Szucsánszki Zita, az FTC-Rail Cargo Hungaria átlövője is csalódottan nyilatkozott a mérkőzés után. „A védekezés keménysége hiányzott, rosszul használtuk ki a helyzeteinket, rosszul lőttünk. Nekik minden bement, nekünk meg szinte semmi. Nagyon jól kezdtünk, de utána sorra jöttek a hibák, felhoztuk az ellenfél kapusát, amitől belelkesedtek. Aztán okosan lassították a játékot, ami nem nekünk kedvezett. Nagyon sok eladott labdánk volt, futottunk az eredmény után, mindent gyorsan akartunk megoldani.”

6 Galéria: Magyarország–Brazília kézilabda-mérkőzés Galéria: Magyarország-Brazília kézilabda-mérkőzés (Fotó: Gonzalo Fuentes / Reuters)

„Én sem értettem azt, hogy ilyen magabiztos kezdés után hogy tudtunk ennyire szétesni. Hozzálassultunk a brazilok játékához. Nekik minden ült, mi meg elkezdtünk szenvedni. Eladogattuk a labdát, dadogott a játék, kimaradtak a helyzetek, nem tudtunk faultolni, könnyen átmentek rajtunk. Annyira elengedtük őket az első félidőben, hogy nem tudtuk utolérni őket már a másodikban. A franciák elleni meccsben nagy sanszot éreztem, nem láttam őket annyira feszesnek, nagyon csalódott voltam.

Le kell ülnünk a csapattal, átbeszélni, hogy mit szeretnénk. Az, hogy kiesik a labda a kezünkből, nem segítünk oda a másiknak, mind mentális tényező. Ahhoz, hogy nyerjünk, küzdeni kell, nekünk kell irányítani, nemcsak három és fél percig, hanem az egész meccsen.

A franciák elleni mérkőzés után sem éreztem azt, hogy ennyire szét tudunk esni, arról beszéltünk, hogy legalább a stabilitás megvan, nincsenek mélypontok. A mai meccsre ez most a régi válogatott volt, szétestünk. Szeretném, ha újra stabilak lennénk” – így Tomori Zsuzsanna a vegyes zónában.

„Hiányzott a magabiztosság, agresszívak voltak nagyon a brazilok, ami teljesen megölte a játékunkat. A brazilok nagyon jól felkészültek belőlünk. Néha az agresszivitásuk túlzó is volt, ami nem volt figyelembe véve, a lépések száma sem, de nem ezzel kellett volna foglalkoznunk, hanem a saját játékunkkal. Aggódtunk az eredmény miatt, a koncentráció is elfogyott a végére, jöttek az eladott labdák. Nagyon át kell beszélnünk most mindent, csak úgy mehetünk tovább, ha magabiztosan tudunk kilépni a pályára, és mindenkit szétverünk” – mondta Háfra Noémi a találkozót követően.

Nagyon boldog vagyok, nagyon fontos két pontot szereztünk. A legfontosabb célunk az olimpián, hogy továbbjussunk a csoportkörből. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz. Az oroszok elleni döntetlen nagy önbizalmat adott nekünk. A magyarok rossz napot fogtak ki, Kovacsics kiválása is nyilván érzékenyen érintette őket, ő a csapat szíve. Nem találták a ritmust, a játékukat, de nem is engedtük ezt nekik. Szoros mérkőzésre számítottam, mert a két csapat nagyon jól ismeri egymást. Barbara nagyon jól védett, a védekezésünk és a támadásunk is összeállt, igazi csapatmunka volt ez a győzelem. Kicsit idegesen kezdtük a meccset, de aztán felvettük a ritmust, kisegítettük egymást, remek volt a csapatszellem. Nagyon nehéz a barátaim ellen játszani

– mondta kérdésünkre a 6 gólt szerző Eduarda Amorim, aki 12 év után távozik a Győri ETO-tól. A brazil átlövővel magyarul is váltottunk néhány szót, de a mérkőzés szakmai részéről angolul beszélgettünk.

A magyar válogatott legközelebb csütörtökön, 29-én, magyar idő szerint 12.30-kor csap össze az Orosz Olimpiai Csapattal a csoportkör harmadik fordulójában. Szombaton, 31-én szintén 12.30-kor Spanyolország lesz az ellenfél, majd az utolsó körben, hétfőn 9.15-kor Svédország.

Tokió 2020

Kézilabda, nők

B csoport, 2. forduló

Brazília–Magyarország 33–27 (16–9)

Tokió, Yoyogi Nemzeti Stadion, játékvezetők: Li, Ku (dél-koreaiak).

BRAZÍLIA: Arenhart, Arruda (kapusok), De Paula 2, Nascimento 4, T. Araujo 3, Rodrigues 7, Amorim 6, L. Araujo 1, Cardoso 1, Vieira 7, Guarieiro 1, Bitolo, Matieli, Ventura 1.

Szövetségi kapitány: Jorge Duenas

MAGYARORSZÁG: Bíró, Janurik (kapusok), Szöllősi-Zácsik 4, Schatzl 7, Szucsánszki 2, Kiss, Kisfaludy 1, Márton, Vámos 3/2, Klujber 1/1, Háfra 1, Bordás, Lukács 4, Tomori 4.

Szövetségi kapitány: Elek Gábor.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: –, ill. 3/4.

(Borítókép: Gonzalo Fuentes / Reuters)