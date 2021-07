Sok hibával játszott, ismét kikapott női kéziválogatottunk

Mint ismert, a magyar válogatott a legutóbbi olimpián ezüstérmes Franciaország elleni egygólos vereséggel kezdte meg szereplését Tokióban, míg a brazilok döntetlent játszottak az Orosz Olimpiai Csapattal. A hétfő délelőtti edzésen ráadásul kificamodott Kovacsics Anikó sérült válla, így a csapatkapitány számára véget ért az olimpia, a hátralévő meccseken már nem léphet pályára. Az FTC irányítója helyett Helembay Fanni került be a keretbe, ám a brazilok elleni mérkőzéskeretbe nem nevezte Elek Gábor szövetségi kapitány. A brazilokkal meccseltünk a felkészülés során Siófokon, mindkétszer a magyar válogatott nyert.

1. félidő

A magyar válogatott piros-fehér mezben, a brazilok sárgában játszottak. Villámrajtot vett a magyar válogatott, Háfra kiharcolt hetesét Klujber vágta be, majd Schatzl és Lukács is beköszönt – három és fél perc játék után 4–1-re vezettünk. Itt azonban megtört a lendület, a brazilok egy 3–0-s rohammal egyenlítettek, sőt, a 10. percben már 5–4-re ők vezettek.

Szucsánszki Zita kiállítását kihasználva növelte előnyét a dél-amerikai együttes, Tamires de Araujo gólja után időt kért Elek Gábor, 16.48 perc telt el a mérkőzésből ekkor, és 8–5-re vezetett Brazília. Az időkérés után Lukács Viktória góljával közelebb zárkóztunk, de a túloldalon rögtön jött a válasz. A háromgólos különbség állandósulni látszott, Samara Vieira egymás után háromszor is beköszönt.

Két nagy hibát is elkövetett a magyar válogatott a 25. perc végén: előbb eladtuk a labdát, majd rosszul cseréltünk, Ana Rodrigues ziccert lőhetett, nem is rontotta el, 14–9-re módosította az eredmény. Elek Gábor ismét időt kért, a szusszanásnyi szünet után az ihletett napot kifogó Barbara Arenhart védte Szöllősi-Zácsik átlövését. Eduarda Amorim eladott labdája után Háfra Noémi tört be két védő között, de Arenhart az ő ziccerét is védte lábbal. Az utolsó támadásra Jorge Duenas de Galarza kért időt, Amorimnak készítettek elő, aki nyolc méterről átlőtte a magyar védelmet, és a kapu bal oldalába bombázott. (17–11)

Az első félidő kulcsa két tényező volt: Barbara Arenhart védései (18 lövésből 8-at hárított, 44 százalék), valamint hogy védekezésben nem tudtunk mihez kezdeni Ana Paula Rodriguessel, aki a brazilok támadójátékának katalizátora volt: ő maga négy találatig jutott, valamint több gólpasszt is kiosztott.

2. félidő

Brazil találattal folytatódott a meccs a szünet után, Amorim egy 73 kilométer per órás rakétát küldött Janurik Kinga kapujába – a fordulás után kapust cserélt Elek Gábor. Janurik jól szállt be a mérkőzésbe, két védést is bemutatott, míg a túloldalon Szöllőcsi-Zácsik és Szucsánszki is betalált, így közelebb zárkóztunk. Amorim újabb gólt vállalt, ráadásul Háfrát ki is állították róla. A létszám gyorsan kiegyenlítődött, Klubjert hetest és két percet harcolt ki.

Egy nagy figyelmetlenség becsúszott a braziloknál is: eggyel többen voltak a pályán a kiállítás után, így újabb két percet kaptak, hat a négy ellen voltunk bő fél percig. Szöllősi-Zácsik gyorsan ki is használta a fórt, majd egy brazil eladott labda után kontrázhattunk, de elveszítettük a labdát. Elég sok hibával játszott mindkét válogatott. A korábban évekig Magyarországon légióskodó Nascimento egy cundert villantott, a túloldalon jött az újabb eladott labda, Szöllősi-Zácsik passza nem sikerült. Janurik Kinga azonban javított: két brazil ziccert is hárított másodperceken belül, a másodikat elképesztő reflexmozdulattal.

Szucsánszki Zita hozta vissza hat gólra a magyar csapatot, ráadásul egy kiállítást is kharcolt, a négygólos Vieira pihenője jól jött nekünk. A brazilok emberhátrányban sem lassítottak, Rodrigues lövése a lécről vágódott a hálóba, Szucsánszki azonban villámgyorsan felelt egy betöréssel. Rengeteg technikai hibával és eladott labdával játszott a magyar válogatott, a brazilok pedig könyörtelenül kihasználták az adódó lehetőségeket. 50 perc játék után kilenc volt közte, 29–20.

Hatékony fegyverünk a széljátékunk volt: Schatzl Nadine 7, Lukács Viktória 4 gólt szerzett. Nagyon hasznosan játszott a többnyire védekezésben szerepet kapó Tomori Zsuzsanna, aki a második félidő derekán egyre többször felment a támadásokkal is, több gólt szerzett és heteseket harcolt ki. A brazilok a hajrában Amorimot már pihentették, még egy kínai figurát is előhúztak a kalapból. Az utolsó percekben már csak kozmetikázni tudtuk az eredményt, hatgólos vereség lett a vége (33–27), így két forduló után nulla ponttal áll a magyar válogatott.

Folytatás csütörtökön az Orosz Olimpiai Csapat ellen.

Tokió 2020

Kézilabda, nők

B csoport, 2. forduló

Brazília–Magyarország 33–27 (16–9)

Tokió, Yoyogi Nemzeti Stadion, játékvezetők: Li, Ku (dél-koreaiak).

BRAZÍLIA: Arenhart, Arruda (kapusok), De Paula 2, Nascimento 4, T. Araujo 3, Rodrigues 7, Amorim 6, L. Araujo 1, Cardoso 1, Vieira 7, Guarieiro 1, Bitolo, Matieli, Ventura 1.

Szövetségi kapitány: Jorge Duenas

MAGYARORSZÁG: Bíró, Janurik (kapusok), Szöllősi-Zácsik 4, Schatzl 7, Szucsánszki 2, Kiss, Kisfaludy 1, Márton, Vámos 3/2, Klujber 1/1, Háfra 1, Bordás, Lukács 4, Tomori 4.

Szövetségi kapitány: Elek Gábor.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: –, ill. 3/4.

