Verrasztó Zoltán: Hála Katinkának, puszi a fenekére

Az egy dolog, hogy saját világcsúcsától majdnem tíz másodperccel elmaradva csak ötödik lett Tokióban az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő Hosszú Katinka a 400 méter vegyesen, és a 200 méter vegyesen is csak tőle erősen közepesnek számító 2:10,22 perccel, hetedikként préselte be magát a szerdai döntőbe, az viszont kiverte a biztosítékot az internet népénél, hogy a 200 méter pillangótól visszalépett, és ezzel Rio után Tokióban is megfosztotta a pont miatta nem nevezett Jakabos Zsuzsannát az indulás lehetőségétől.

Azért szeretném tudni, most mi járhat Shane Tusup és még inkább Jakabos Zsuzsa fejében!

Ezt egy jeles, ráadásul az úszósportban járatos újságíró kollégánk posztolta azt követően, hogy Hosszú Katinka bejelentette, visszalép a 200 méteres pillangóúszás keddi előfutamától. Ami borítékolható volt, hiszen a szám középfutama majdnem hajszálra egybeesik a 200 vegyes döntőjével.

De ez csak egy a sokezernyi felháborodott poszt közül. Idézünk még néhányat.

Mia f....zt keres ez a Gelencsér Tokióban???? OKJ-s képzéssel. Ő Hosszú edzője, röhej!!! Hosszút küldeném haza! Megint kijátszotta Jakabost, mint Rióban! Megint megcsinálta azt, amit az előző olimpián is. Egyre szánalmasabb ez a nő. Direkt sz..atja Jakabos Zsuzsát? És ezt eltűri a szövetség?

És folytathatnánk reggelig a sort.

A tényeknél maradva: Hosszú Katinka öt éve, Rióban és most is visszalépett a 200 méteres pillangóúszás előfutamától. Ott is, akkor is tudni lehetett, hogy dobni fogja ezt a számot, mivel ütközik egy másikkal, a különbség csak annyi az akkori és a mostani történések között, hogy Rióban Hosszú élete formájában úszva három arany- és egy ezüstérmet szerzett, most viszont a várakozás alatt szerepelt 400 vegyesen, 200 vegyesen sem neki áll a zászló, a 100 méter hátat már kihagyta, maradt még a 200 méter hát.

Csakhogy az internet népének abban nincs igaza, hogy Hosszú Jakabos Zsuzsannától „elvett” volna valamit a visszalépésével a 200 pillangótól.

Maga Petrov Iván, Jakabos férje mondta el az Indexnek egy órája, hogy a felesége szempontjából nincs jelentősége annak, hogy Hosszú úgy ütötte el őt az indulás lehetőségétől, hogy közben azzal ő maga sem élt.

Zsu nincs olyan formában, hogy döntőbe tudott volna jutni 200 méter pillangón – mondta Petrov Iván. – A feleségem semmiről sem maradt le, hiszen kint van Tokióban, ráadásul így pihenten léphet rajtkőre a 4x200 méteres gyorsváltóban, ahol még pontszerzési esélye is van a magyar stafétának.

Aki viszont nagyon is lemaradt valamiről, konkrétan Tokióról, az a tavaly decemberben a kaposvári országos bajnokságon 2:09.78 perccel 200 méter háton olimpiai A szintet úszó Szabó-Feltóthy Eszter, a Vasas 19 éves, Eb 7. helyezett reménysége.

Tudniillik Hosszú a 200 hátra is benevezte magát – pontosabban a szövetség nevezte be, de nyílt titok, hogy a háromszoros olimpiai bajnoknő állam az államban, abban a számban nevezteti magát, amelyikben kedve tartja –, viszont jó eséllyel ezt a számot is kihagyja majd. A számban a másik magyar induló Burián Katalin, de Hosszú visszalépése esetén az egyetlen magyar marad, mivel utólag már nem lehet Szabó-Feltóthyt nevezni, pláne hogy nincs is kint Tokióban.

Szóval az igazi facebookos forradalom majd akkor várható, ha Hosszú a 200 hátat is „dobja”, mert akkor tényleg nagyon kiszúrt valakivel, egy pályafutása elején járó tehetséges úszólánnyal, aki élete első olimpiáján vehetett volna részt. (Ha mégis vállalja Hosszú a 200 hátat, akkor az iménti eszmefuttatás tárgytalan.)

A 200 pillangó mellőzésétől független az a szakvélemény, amely szerint Hosszú és edzője, Gelencsér Máté alaposan elszúrta a formaidőzítést. Azt maga Petrov Iván is elmondta lapunknak, hogy ránézésre Hosszú ugyanolyan fizikai formába hozta magát erőnléti edzője, Kiss Dániel segítségével, mint öt éve, Rióban, amikor a csúcson volt. (Erről az Index is készített interjút az egykori gátfutó atlétával.) Duzzad az erőtől, definiáltak, szálkásak az izmai, ledobta súlyfeleslegét, külsőleg újra az igazi Iron Lady.

Csakhogy van itt egy kis probléma. A 2019-es kvangdzsui vb óta, amikor az azóta menesztett Petrov Árpád edző szakmai irányításával simán megnyerte a két vegyes számot, jobbára csak edzegetett, és mindent a felkészülés hajrájában, rohammunkával próbált meg bepótolni. Az izmok vissza is jöttek, és talán velük együtt az erő is, csakhogy pár héttel elcsúszott a formaidőzítés. A hozzáértők azt mondják, figyeljük csak meg augusztus végén az International Swimming League profi sorozat versenyeit, Hosszú Katinka ott kirobbanó formában fog úszni.

Most ugyanis éppen olyan időszakban van a kemény edzések hatására, hogy tompa, fáradt, mert elmaradt a kötelező lazítás, rápihenés. Ami majd az olimpia után jön, de már későn. És a remek időket augusztus végén, az ISL versenyein fogja repeszteni.

Mondják a hozzáértők.

Csak addigra már befejeződött a tokiói olimpia...

Verrasztó Zoltán olimpiai ezüstérmes jeles edző, Evelyn és Dávid édesapja viszont egy kicsit másképp látja a dolgokat.

Nincs itt semmi rejtély, nem a formaidőzítéssel volt a gond – mondta lapunknak a népszerű Csont. – Egyszer minden extraklasszis pályafutása a végére ér, de én azt hittem, ez az olimpia még benne van. Le is nyilatkoztam, hogy Hosszú szerintem 4:31 körüli időt fog úszni, és ezzel megnyeri a 400 vegyest. Ha ezt megússza, meg is nyerte volna. De a jelek szerint már nincs benne ez az idő, és a 200 vegyes sem néz ki jól. Ennyi volt. Szerintem nem kéne őt piszkálgatni, háromszoros olimpiai bajnok, ezért hála és elismerés jár neki, ha egy kicsit vicces akarok lenni, egy puszi a fenekére, és köszönjük szépen a szép éveket.

(Borítókép: Hosszú Katinka a tokiói olimpián 2021. július 26-án. Fotó: Oli Scarff / AFP)