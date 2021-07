Hosszú Katinka visszalépett, Kapás Boglárka ötödikként jutott tovább

A tokiói úszóversenyek negyedik napjának előfutamaiban ezúttal egyéniben öt magyar versenyzőért, valamint a 4×200-as férfi gyorsváltóért szoríthattunk. Egyéniben a királyszámban, azaz 100 méteres férfi gyorsúszásban Németh Nándor és Szabó Szebasztián volt érdekelt, női 200 pillangón a világbajnok Kapás Boglárka, valamint a szám háromszoros vb-bronzérmese, Hosszú Katinka ugrott medencébe, míg férfi 800 gyorson Kalmár Ákos képviselte hazánkat.

Legalábbis ekkor még ezt hittük.

Férfi 100 gyorsra érkezett a legtöbb nevezés az összes szám közül, nem kevesebb mint kilenc előfutamot rendeztek. A hetedikben a nyolcas rajtkőre állt fel Szabó, míg Németh a kilencedikben a hármasra, mellőle pedig a Michael Phelps trónkövetelőjének kikiáltott amerikai Caeleb Dressel rajtolt.

Szabó a saját futamában hatodikként fordult 50-nél, aztán igyekezett hajrázni, de visszacsúszott a hetedik helyre és 48.51-gyel csapott célba, hat századdal elmaradva egyéni legjobbjától.

Tegnap sokkal jobban éreztem magam a vízben, annyira ez sem rossz, de jobbra számítottam. Két tizeddel estem ki körülbelül, lehet, hogy kifáradtam tegnap, innentől a 100 pillangóra koncentrálok. Azért jó kis versenyzés volt, de egy 48.2-nek vagy 48.3-nak jobban örültem volna, az is volt a cél és akkor tovább is jutottam volna. Van még bennem, most nem tudtam kihozni, nem tudom miért. Nem vagyok csalódott, de jobban esett volna, ha sikerül. Nagyon erős a mezőny!

– mondta Szabó a vegyes zónában.

Németh első 50-e sem volt a legerősebb, de tudott újítani, és végül 48.11-et ért el, ami összesítésben a 9. helyre lett elég, míg Szabó a 20. helyen végzett. Előbbi így ott lesz a középdöntőben, utóbbi viszont búcsúzott a 100 gyorstól.

A továbbjutás volt a cél, és nem nagyképűségből, de tudtam, hogy simán meglesz. A döntőért viszont lesznek küzdelmek, kíváncsi vagyok, reggel ki mit fog úszni. Ez az idő nem lesz elég a döntőhöz, remélem, fogok tudni javulni. Nem vagyok a legjobb a reggeli úszásban, de tudom, hogy másoknak sem fekszik annyira. A 23.13-as kezdés a minimum, viszont a végét így sem bírtam. Iszonyat erős ez a 100, borzalom, amikor ezek az állatok jönnek! Dressellel senki sem tudja tartani a lépést a rajt után, brutál a mezőny, megtanult mindenki 100 gyorsat úszni. 47 vége kelleni fog reggel, megpróbálom összeszedni magam

– értékelte az úszását Németh Nándor.

Női 200 pillangón mindössze 17 úszó indult, azaz mindössze egy versenyzőtől köszöntünk volna el.

Arról az egyről viszont már a verseny előtt kiderült, hogy Hosszú Katinka lesz, aki visszalépett a számtól.

Valószínűleg azért, mert a szerda délelőtti programban a 200 vegyes döntőjét a pillangó középdöntője után rendezik, ráadásul a két szám között még egy órát sem pihenhetne.

Így hát a két előfutam bizonyos szempontból tét nélkülivé vált, az úszók nem a továbbjutásért, hanem a középfutamos pályakiosztásért versenyeztek, és ez az időeredményeken is meglátszott. Kapás Boglárka a harmadik futamban ugrott vízbe, az első 100 után a második helyen haladt a kínai Ju-fej Csang mögött, és végül ott is ért be 2:08.58-cal, ami az ötödik helyre volt jó.

Annyira jellemző, hogy csak engem visznek doppingellenőrzésre... Egyébként szerintem ez egész jól sikerült, az volt a célom, hogy ne fáradjak el, de mégis az első háromban végezzek, bár ahogy láttam, a többség ugyanezt akarta. Nem kezdtem erősen és a végén ki is engedtem, úgyhogy ez így rendben volt. Most minél hamarabb vissza kell érnem a faluba és lefeküdni aludni, hogy reggel jól menjen. Egyébként kiskorom csinálom azt, hogy heti két laktát edzésem van, kicsit hozzá vagyok szokva, de nyilván egy verseny az más, úgyhogy meglátjuk. Szerencsére itt minden úgy alakult, ahogy arra számítottam, eddig jó!

– fogalmazott a nem túl fáradt Kapás Boglárka.

Következett a gyorsváltó, az első futamban a magyar egységgel, amelynek Holló Balázs volt az első embere. Őt hetedik helyen váltotta Zombori Gábor, aki felhozta az ötödik helyre a stafétát, így jöhetett Kozma Dominik a harmadik 200-ra. Egy helyet ő is ledolgozott, Márton Richárdnak innen kellett behoznia a csapatot. Ő az első 100-on visszacsúszott a hetedik pozícióba, de tudott javítani és hatodikként érintette meg a falat. Aztán jött a hidegzuhany, a kivetítőn felvillant a DSQ felirat, azaz kizárták a magyar egységet! Kozma Dominik ugyanis Zombori beérése előtt 14 századdal már elugrott a kőről, ami jócskán a hibahatáron (3 század) kívül esik.

Nekünk most számok helyett inkább betűk jöttek sajnos a futam végén. Hát, ez van. Ennek a váltónak most én voltam a Gyurtája, nem? 47,5-ös átlagot kértek tőlünk, ezt amúgy megcsináltunk. A váltásban elég sok van, most mínuszban volt, de úgy látszik, így is kevés volt. Mindenki szarja a 45-öket, 14, 15, 16 évesek. De hogy honnan, miből? Majd a szobában a hátam mögött biztos szidnak a srácok, most még nem mernek, én vagyok a nagyobb

– hozta a szokásos formáját a vegyes zónában Kozma Dominik.

A nap végére a férfi 800 méteres gyorsúszás maradt, amiben Kalmár Ákos a második futamban ugrott medencébe. 400 méterig ő haladt az élen, aztán a többiek beérték, az ötödik helyre is visszaesett, de innen még fel tudott kapaszkodni és harmadikként végzett 7:55.85-ös idővel.