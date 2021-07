Elképesztően sportszerűen nyilatkozott a hazaküldött edző

Magyarovits szerdán versenyen volt, de nem a tokiói olimpián, hanem itthon, a serdülő országos bajnokságon, ahol klubja, az UTE fiataljait gardírozta. Azért ez nem ugyanaz...

Ám kérdésünkre, miszerint vajon bekerült-e volna Kós Hubert a legjobb tizenhat közé, ha ő ott van a medence partján, és onnan segíti ifjú tanítványát, meglepő – meglepően sportszerű – választ adott.

Á, nem ezen múlt, egészen biztos – mondta a kiváló szakember. – Még azt is mondanám, hogy nem tolt el semmit. Sokan azt mondják, hogy eszméletlenül gyorsan kezdett, és valóban, az első ötvenen a világcsúcs részidejét súrolta, de akkor is így kezdett, amikor 1:56,99 perccel junior világcsúcsot úszott május 19-én a budapesti Európa-bajnokságon az előfutamban. Ha most megússza ezt, a harmadik legjobb idővel simán középdöntős. De 1:58,47-tel csak a huszadik időt úszta. Ami, megjegyzem, négy tizeddel jobb, mint amit Pesten a döntőben úszott, és amivel Eb-ötödik lett. De hát az olimpia mezőnye jóval erősebb, mint az Európa-bajnokságé.