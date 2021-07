Legutóbb tizenhat éve vertük meg tétmeccsen az Egyesült Államok női vízilabda-válogatottját, akkor is egy góllal, mint most, Tokióban, akkor is csoportmérkőzésen, és nagyon szeretnénk, ha folytatódna a párhuzam. Ugyanis 2005-ben az aranyérmet is megszerezték Faragó Tamás lányai a montreali világbajnokságon, s ha most, az olimpián is sikerülne ugyanez, az maga lenne a megvalósult csoda. Stieber Mercédesz, a 2005-os aranycsapat kapitánya szerint ez nagyon is lehetséges, Faragó, az akkori szövetségi kapitány viszont óvatosságra int.