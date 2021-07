Milák Kristóf olimpiai bajnok lett 200 pillangón

Milák Kristóf olimpiai bajnok lett 200 méter pillangón! A magyar úszó 1:51,25-ös idővel, olimpiai csúccsal győzött, a döntő másik magyar résztvevője, Kenderesi Tamás 4. lett, mindössze hét századdal maradt le a bronzéremről, amit az olasz Federico Burdisso szerzett meg. A női 200 méter vegyes döntőjében Hosszú Katinka hetedik lett. Németh Nándor és Kapás Boglárka is döntőbe jutott, előbbi 100 méter gyorson, utóbbi 200 méter pillangón.

Milák olimpiai csúccsal aranyérmes, Kenderesi bronza hét századon múlt

A helyi idő szerint szerda reggeli úszóprogram legjobban várt döntője a férfi 200 méter pillangó volt, hiszen két magyar versenyzőnek is szurkolhattunk: a szám világcsúcstartó világbajnokának, Milák Kristófnak, valamint a riói olimpián bronzérmes Kenderesi Tamásnak. Milák már az előfutamban és a középdöntőben is erődemonstrációt tartott, kvalifikációs ideje több mint két másodperccel jobb volt, mint a másodikként döntőbe jutó Leonardo de Deusé – pedig ahogy fogalmazott, csak bemelegített.

A döntőnek a négyes rajtkőröl nekivágó Milák már ötvenen vezetett, 24,48-as részeredménnyel fordult, szorosan követte az olimpiai bajnok Chad le Clos a hármas pályán. Sőt, a dél-afrikai féltávnál a vezetést is átvette.

A táv második felén Milák robbantott, állva hagyta a mezőnyt, több mint két testhosszal lett olimpiai bajnok 1:51,25-ös idővel, amivel olimpiai csúcs!

Olimpiai csúcs ide vagy oda, az újdonsült bajnok Milák nem volt felhőtlenül boldog, legalábbis az arcán nem láthattunk széles mosolyt, ahogy kisétált az úszótérből – minden bizonnyal Kenderesi Tamás miatt.

A kettes pályán tempózó Kenderesi tisztességesen jött a mezőnnyel, a hatodik helyen haladt szinte végig, az utolsó 50-en azonban ő is begyújtotta a rakétákat, és végül a negyedik helyen (1:54,52) csapott célba, hét századdal lemaradva a bronzéremről. Az olasz Federico Burdisso (1:54,45) a benyúlásnál előzte meg.

Hosszú Katinka 7. lett 200 méter vegyesen

A nap második magyar érdekeltségű döntője a női 200 méter vegyesé volt, a szám címvédője és világcsúcstartója, Hosszú Katinka az egyes pályán ugrott a medencébe. A magyar úszók biztatták a lelátóról, zúgott a „Mindent bele!”. A pillangó után nyolcadik helyen fordult Hosszú Katinka, az élen Ju Ji-ting haladt. Háton ugyanez a sorrend maradt, az élmezőny szorosan együtt tempózott.

Hosszú Katinka mellen kissé leszakadt az élbolytól, gyorson már nem is tudta behozni ezt, végül a hetedik helyen csapott célba 2:12,38-as időeredménnyel. A legnagyobbat a japán Ohasi Jui hajrázta, aki 2:08,52-vel lett olimpiai bajnok, és a 400 vegyes után a 200-at is megnyerte, ahogy Hosszú Katinka Rióban. A dobogóra mögé két amerikai, Alex Walsh (2:08,65) és Kate Douglass (2:09,04) állhatott fel.

Németh Nándor és Kapás Boglárka is döntős

A versenynap első számaként a férfi 100 méter gyors középdöntőit rendezték, a másodikban, a kettes pályán versenyzett Németh Nándor. A kettes pályán tempózó magyar ötödikként fordult féltávnál 23,22-es részidővel, végül a harmadik helyen zárt országos csúccsal, 47,81-es idővel, ami döntőt ért neki, méghozzá hetedikként! A legjobb időt Kliment Kolesznyikov úszta (47,11) a középdöntőben. A finálét csütörtök éjjel rendezik magyar idő szerint, Némethet az egyes pályán láthatjuk majd.

Fotó: Tom Pennington / Getty Images Hungary Németh Nándor és Kliment Kolesznyikov a középdöntő után

A középdöntőket már egy finálé követte, méghozzá a női 200 méter gyors. Az aranyérmet az óriásit hajrázó Ariarne Titmus nyerte olimpiai csúccsal, 1:53,50-es idővel, a dobogó második fokára a hongkongi Sioban Haugei állhatott fel, míg a harmadikra a kanadai Penny Oleksiak. Katie Ledecky ötödik lett, a távon sorozatban ötödik olimpiáján döntőt úszó Federica Pellegrini hetedik.

A női 200 méter pillangó középdöntőjében Kapás Boglárka a második futamban versenyzett. Nagyon jól kezdett Kapás, az első hosszon és féltávnál is harmadikként fordult, sőt, az utolsó 50-nek is így vágott neki, miközben az élen Csang Ju-fej már több mint egy testhosszal vezetett. A kínai meg is nyerte a futamot, Kapás Boglárka óriási hajrával második lett 2:06,59-es idővel, ami a harmadik legjobb volt a középdöntőben. A fináléra magyar idő szerint csütörtök éjjel kerül sor.

Az utolsó előtti döntő a női 1500 méter gyorsé volt. Ahogy az várható volt, az olimpián debütáló versenyszám – legalábbis a nőknél – toronymagas esélyese, Kathleen Ledecky már az első hosszon élre állt, és onnantól végig ő diktálta a tempót 1500 méteren. Az ötszörös olimpiai bajnok amerikai több testhossznyi előnyt gyűjtött össze, lényegében magányosan úszta végig a döntőt, 15:37,34-es idővel lett aranyérmes. Mögötte nagy harc volt a dobogóért négy úszó között is, végül az ezüstérmes Ledecky honfitársa, Erica Sullivan lett 15:41,42-es idővel, míg a bronzérmet a német Sarah Köhler szerezte meg 15:42,91-gyel.

TOKIÓ 2020

ÚSZÁS, DÖNTŐK

NŐI 200 MÉTER GYORS

1. Ariarne Titmus (ausztrál) 1:53,50 (olimpiai csúcs)

2. Sioban Haugei (hongkongi) 1:53,92

3. Penny Oleksiak (kanadai) 1:54,70

FÉRFI 200 M PILLANGÓ

1. MILÁK KRISTÓF 1:51,25 (olimpiai csúcs)

2. Honda Tomoru (japán) 1:53,73

3. Federico Burdisso (olasz) 1:54,45

4. KENDERESI TAMÁS 1:54,52

NŐI 200 M VEGYES

1. Ohasi Jui (japán) 2:08,52

2. Alex Walsh (amerikai) 2:08,65

3. Kate Douglass (amerikai) 2:09,04)

...7. HOSSZÚ KATINKA 2:12,38

NŐI 1500 MÉTER GYORS

1. Kathleen Ledecky (amerikai) 15:37,34

2. Erica Sullivan (amerikai) 15:41,41

3. Sarah Köhler (német) 15:42,91

(Borítókép: Milák Kristóf és Chad Le Clos gratulál egymásnak. Fotó: Antonio Bronic / Reuters)