A volt kommentátor megesküdne rá, hogy Hosszú Katinka tudta, most nem megy neki annyira az úszás.

A háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka eddig nem szerepel jól a tokiói olimpiai játékokon. A 400 vegyesen elért ötödik hely után 200 vegyesen a hetedik pozícióban zárt a tokiói olimpián. Ezt követően a 200 pillangótól visszalépett, de leszögezte, hogy háton rajthoz áll.

A kommentelők közül sokan nekimentek az úszónak, aki Facebook-posztban védte meg magát. Beállt mögé Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke, illetve Facebook-posztokban és megjegyzésekben egy sor sportoló és politikus, köztük Orbán Viktor is.

Hosszú szerepléséről a legendás kommentátor, Vitray Tamás is megszólalt a Spirit FM Beszóló című műsorában: szerinte Hosszú Katinka méltatlan helyzetbe hozta magát, és méltatlan helyzetbe hozták őt a vezetői.

Biztos, hogy nem volt felkészülve. Biztos, hogy tudta. Biztos. Esküdni mernék rá, hogy tudta, hogy nem megy. Nem lehet nem tudni. Ez nem olyan sportág. Órával mérik a teljesítményt, egy stopper megmondja azt, halálpontosan. Nem vezető az, aki biztat, bátorít és elfed. Mibe húzták bele? Mibe engedték bele?

„Gondoljunk bele, milyen szavakkal méltattuk Szilágyi Áront 3 olimpiai bajnokságért, és hogyan beszélnek most a névtelen kommentelők, és miféle híreket terjesztenek most Hosszú Katinkáról” – folytatja okfejtését Vitray, aki szerint az Iron Lady a mostani teljesítményével nem pusztította el az eddigi eredményeit. Szerinte nem létezik, hogy az úszósport vezetői nem sejtették, hogy baj van, hiszen Vitray maga laikusként is érezte, hogy valami nincs rendben, és Hosszú Katinka nem azokat az eredményeket hozza, amelyekkel fel lehet készülni az olimpiára.

Eközben a televíziós műsorvezető, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc párja is megvédte Katinkát.

Pár éve Havannában egy nagyon idős, helyi, kubai néni megkérdezte, hova valósiak vagyunk. Mikor mondtam, hogy Magyarország, csak annyit mondott széles mosollyal: Katinka! Katinka Hosszu! Azt hiszem, Katinkának mindent csak köszönni lehet!

– írja a Blikk.