Hozták a kötelezőt férfi pólósaink, most jön a neheze

Mint ismert, a magyar válogatott a Görögország elleni vereséggel kezdett Tokióban, majd legyőzte a házigazda Japánt. A biztos győzelemmel kecsegtető Dél-Afrika – amely eddigi két veresége során 5 gólt dobott és 41-et kapott – elleni találkozóra Märcz Tamás szövetségi kapitány pihenőt adott Varga Dénesnek.

1. negyed

Léccel, valamint két elrontott lövéssel kezdett a magyar válogatott, aztán a negyedik percben Manhercz Krisztián törte meg a jeget, és nyitotta a gólok sorát. Alig egy perccel később Hárai Balázs folytatta centerből Devon Card kiállítása után. Két kihagyott dél-afrikai lehetőség után Manhercz ismét eredményes volt, majd másik centerünk, Angyal Dániel is betalált, ez volt a negyed utolsó gólja. (4–0)

2. negyed

Elhoztuk a ráúszásnál a labdát a második játékrészben, a támadást is sikerült befejezni, ezúttal Vámos Márton lőtt a hálóba. A dél-afrikaiak blokkolt lövésekig és támadó szabálytalanságokig jutottak, míg a túloldalon Hosnyánszky Norbert is megszerezte első gólját a meccsen Yaseen Margro kiállítása után. Egy jó labdaszerzést követően Pásztor Mátyás bombázott a léc alá, majd Nagy Viktor védése után a kontrából Manhercz szerezte harmadik gólját, ezúttal közvetlen közelről. Jansik Szilárd is meglőhette a magáét, méghozzá ötméteresből. A nagyszünetben így kapott gól nélkül vezettünk. (9–0)

3. negyed

A nagyszünetben kapust cserélt a magyar válogatott, Nagy Viktort Vogel Soma váltotta. A ráúszásnál ezúttal is meglett a labda, Cameron Laurenson kiállítását rögtön ki is használtuk Erdélyi Balázs pattintott lövésével. Vogelnek egy védéssel mutatkozott be, Jansik Szilárd pedig egy újabb emberfórt váltott gólra. Manhrecz megszerezte negyedik találatát is, míg a túloldalon a dél-afrikaiak két emberelőnyt is elszórakoztak.

Sokadik alkalommal fordult elő a mérkőzésen, hogy a dél-afrikai szövetségi kapitány kiabált be a kispadról, hogy figyeljék a játékosok a támadóidőt – az első két negyedben nem egyszer lepörgött a rendelkezésre álló 30 másodperc, míg járatták a labdát. A mieink nem cicóztak, Mezei Tamás meglőtte a 13. magyar gólt – ez azért is fontos volt, mert így minden magyar mezőnyjátékosnak megvolt az első találata az olimpián. Tizenhétig meg sem állt a magyar gépezet. A dél-afrikai csapatnak az első 24 percben 6 kaput eltaláló lövése volt, mind a hatot védték a magyar kapusok. (17–0)

4. negyed

Az utolsó játékrész tétje már leginkább az volt, hogy a magyar válogatott meg tudja-e csinálni azt a bravúrt, hogy kapott gól nélkül hozza le a mérkőzést, azaz meglesz-e a – futballnyelven szólva – clean sheet. Vámos és Pásztor betalált, a különbség tovább nőtt, a negyed derekán Jansik kiállításánál időt kért Dél-Afrika. Eredményre nem vezettek az edzői intelmek, ellenben a másik oldalon Vámos Márton egymás után két támadásból is betalált.

Két perc egy másodperc volt még hátra a mérkőzésből, amikor megtört a jég, gólt szerzett Dél-Afrika: Hosnyánszky Norbert kiállítása után Nicholas Rodda lőtt a hosszúba a jobb oldalról. A vége 23–1 lett, hoztuk a kötelezőt, de a clean sheet nem lett meg végül, emiatt azonban aligha bánkódik valaki.

Folytatás szombaton, magyar idő szerint 7 órakor az Egyesült Államok ellen, majd hétfőn éjjel 3 órakor Olaszország ellen.

TOKIÓ 2020

FÉRFI VÍZILABDA, A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Magyarország–Dél-Afrika 23–1 (4–0, 5–0, 8–0, 6–1)

