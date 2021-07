Elek Gábor: Mindig van öt percünk, amikor elintézzük magunkat

Mint ismert, a magyar válogatott hétgólos vereséget szenvedett csütörtökön az Orosz Olimpiai Csapat ellen. A mieink így rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, a hátralévő mindkét mérkőzést (Spanyolország és Svédország ellen) meg kellene nyerniük a továbbjutáshoz. Elek Gábor csalódottan értékelt a vegyes zónában a találkozó után, és elmondta: Szucsánszki Zitának kiugrott a válla, és valószínűleg véget ért az olimpiája.

– kezdte az összecsapás értékelését Elek Gábor, aki az Index kérdésére a hogyan továbbról is beszélt.

Nyilván nem fogom azt mondani, hogy nincs esélyünk a továbbjutásra, de azt is látni kell, hogy mentálisan és létszámban is fogyunk. Óriási csodának kéne bekövetkeznie, hogy változás legyen, de feladni nem fogjuk. Elég régóta a pályán vagyok, hogy tudjam, vannak értelmezhetetlen történetek a női kézilabdában. Fel fogunk ugyanúgy készülni, mint eddig, remélem, egy kicsit jobban. Abban bízom, hogy lekerül a teher, és felszabadultabban tudunk játszani, de borzasztóan el vagyok keseredve a teljesítményünk miatt. Tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz csoport, de többet vártam a csapattól. Rengeteget beszélgetünk, de minden meccsen van egy öt percünk, amikor elintézzük magunkat. Ha valami nem a szánk íze szerint történik, borzasztóan kétségbe tudunk esni. Tudtuk, hogy lesznek mélypontok, de nem mindegy, hogyan jövünk ki belőlük. Annak örülök, hogy támadásban kreatívak voltunk, de a védekezésünk nem működött

– zárta gondolatait Elek Gábor, aki előtt Tomori Zsuzsanna is értékelte a látottakat.

Nagyon csalódott és dühös vagyok, nem valósult meg az, amit a Brazília elleni meccs után megbeszéltünk. Átjáróház volt a védelmünk, nem volt feszesség. Azt beszéltük, hogy levegőt sem adunk az oroszoknak, ehelyett kísérgettük és hagytuk lőni őket. Az pozitív volt, hogy támadásban kezdtünk éledezni, de 38 kapott góllal nem lehet meccset nyerni. Nagyon sajnálom, mert ma tudtunk volna javítani egy győzelemmel. A brazilok elleni találkozó utáni megbeszélés segített, ezért nem is értem, hogy mi történt. Vagy öt perc után vágják el a fonalat, vagy már eleve el sem tudjuk jól kezdeni. A torna előtt sokkal jobb játékot és önbizalmat mutattunk, de ez megtört. Lehet, hogy nem látszik kívülről, de próbálkozunk, kaparunk érte, de nem akar összeállni. Nyomhatunk egy all int, innentől menni kell előre. Nem fogunk feltett kézzel kimenni a pályára, meg szeretnénk mutatni, hogy mi is tudunk jó kézilabdát játszani

– így Tomori Zsuzsanna.

A védekezés hiányzott a legjobban, a 38 kapott gól rengeteg, nem is emlékszem, mikor kaptunk legutóbb ennyit. Egész jól indult a meccs, ütköztünk, odavertünk az első percekben, aztán ez valamiért eltűnt. A hitünk is hiányzik, az is, hogy nincs sikerélmény, Szucsánszki sérülése sem jött jól. Nem akar összejönni, amit szeretnénk. Kénytelenek vagyunk menni tovább és tenni a dolgunkat, sajnálom, hogy megint számolgatni kell. A belső posztosoknál volt javulás, támadásban is dinamikusabbak voltunk, de ennyi kapott góllal nem lehet meccset nyerni