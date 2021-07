Hosszú kiesett az előfutamban, Milák a második legjobb volt 100 pillangón

Hosszú Katinka és Milák Kristóf is vízbe ugrott a tokiói olimpia úszóversenyeinek csütörtöki előfutamaiban. Hosszú 200 háton indult Burián Katával, Milák pedig 100 pillangón igyekezhetett villantani egyet Caeleb Dressel ellen, és Szabó Szebasztián is ugyanebben a számban volt érdekelt. Rajtuk kívül Késely Ajnáért szoríthattunk 800 gyorson, és a 4×100-as mix vegyes váltó is megmérette magát.

Késely a szám harmadik futamában állt rajtkőre, egészen pontosan a kettesre. Itt már akkora nevekkel versenyzett, mint a 200 és a 400 aranyérmese, Ariarne Titmus, vagy a kínai Li Ping-csie, aki 400-on bronzot nyert, csütörtök délelőtt pedig a 4×200-as női gyorsváltó tagjaként világcsúccsal lett olimpiai bajnok. Késely a táv első felében a 6-7. helyen tempózott, majd állandósult a 7. helye, ahonnan nem is tudott feljebb jönni. A futamot az orosz Anasztaszija Kirpicsnyikova nyerte Titmus előtt, Késely 8:26.20-as idővel hetedikként zárt a futamában, összesítésben pedig 13. helyen végzett, amivel nem jutott döntőben. A vegyes zónában az egész olimpiával és a jövőjével kapcsolatban is kavarogtak benne az érzések:

Nem volt túl sok időm pihenni a váltó után, de tudtam, hogy ez a nap ilyen lesz. Nem vagyok csalódott, a jelenlegi formámhoz képest felülmúltam magamat. Édesanyukámért úsztam, aki augusztus 5-én 160 kilométert fog futni és tudom, mennyire fog neki fájni az utolsó pár kilométer. És (Turi) Gyuri báért, aki valószínűleg utoljára fogta a kezében a stopperórát mint edzőm, 9 év van mögöttünk, 10 évesen karolt fel és két olimpiára is elvitt, nagyon sok mindent köszönhetek neki. Büszkén távozom innen, tudván, hogy milyen évem volt és felül tudtam ezen kerekedni. Rengeteg dolgot kell átgondolnom, hogy mi történt eddig, mi van most és mi lesz a későbbiekben. Nem csak az úszásról van szó, hanem a magánéletemről is, kezdem az egyetemet, lakástulajdonos is lettem, apró kis dolgok, amikből egyszerre sok lesz. Konkrétabbakat nem tudok mondani, mert úgymond nem köszöntem még el az olimpiától, titkon reménykedtem a döntőben, hiszen vannak csodák, de ez most így sikerült és így távozok. Jön egy kis pihenő, aztán az ISL, de azzal sem tudom, hogy mi lesz, mert szeptemberben kezdem az egyetemet. Furcsa olimpián vagyunk túl, de örüljünk, hogy legalább sikerült megtartani és nem kell Párizsig várni!

Férfi 100 pillangón a 7. előfutamban ugrott medencébe Milák Kristóf és Szabó Szebasztián is. A 200 újdonsült olimpiai bajnoka meggyőző teljesítménnyel, 50.62-es idővel nyerte a futamot, Szabó 51.67-tel ötödikként csapott célba. A nyolcadikban Caeleb Dressel üzent Miláknak, 50.39-cel beállította Joseph Schooling riói olimpiai rekordját. Parázs csatára van kilátás, Dressel az első, Milák a második helyen jutott tovább, és Szabó is ott lesz a középdöntőben, hiszen összesítésben 14. lett.

Női 200 háton a harmadik előfutamban Hosszú Katinka jól rajtolt és 50-nál harmadikként fordult, utána viszont minden egyes hosszon lassult és egy-egy pozíciót vesztett, így végül 2:12.84-gyel érintette meg a falat.

A következőben Burián Kata viszont végig együtt haladt az első hárommal, csak a fordulóknál került hátrányba, az utazója viszont nagyon rendben volt, akárcsak a 2:09.10-es ideje és a negyedik helye, összesítésben pedig a 8. legjobb eredménnyel kvalifikálta magát a középdöntőbe. Hosszú Katinka 20. lett és nem jutott tovább.

A napot a 4×100-as mix vegyes váltók versenye zárta, aminek első futamában a Kovács Benedek, Halmai Petra, Márton Richárd, Gyurinovics Fanni összeállítású négyes a hetedik helyen zárt, összesítésben pedig a 3:47.15-ös idő egy 15. helyet ért nekik.