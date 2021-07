Milyen visszavonulás? Cseh László döntőt úszhat 200 vegyesen!

A világbajnok Kapás Boglárka negyedikként végzett női 200 méteres pillangóúszásban, majd a női 4×200 méteres gyorsváltót is hozzásegítette egy hetedik helyhez. Németh Nándor 8. lett férfi 100 gyorson, Telegdy Ádám döntőbe jutott 200 háton, Cseh László pedig ismét elnapolta a visszavonulást, miután remek úszással kiharcolta a finálét 200 vegyesen!

Az úszóversenyek csütörtöki napján újabb magyar éremben reménykedhettünk, hiszen a délelőtti programban rendezték a női 200 méteres pillangóúszás döntőjét, amelynek aktuális világbajnoka, Kapás Boglárka harmadikként jutott a fináléba. Rajta kívül Németh Nándor is döntőzött a királyszámban, férfi 100 gyorson, ahova 47.81-es egyéni csúccsal kvalifikált.

A program első száma a férfi 800 gyors döntője volt, amiben Gregorio Paltrinieri az első métertől kezdve vezetett a 8-as pályán, egy testhossz is volt már az előnye, de a hajrára felzárkóztak a többiek. Az utolsó hosszon az amerikai Robert Finke meg is előzte a kötélre többször is ráúszó olaszt, és így megnyerte az olimpiák történetének első férfi 800-as fináléját.

Férfi 200 mellen is hasonlóan alakult a forgatókönyv: a holland Arno Kamminga szinte végig az élen haladt, de az utolsó 25 méteren lehajrázta az ausztrál Izaac Stubblety-Cook, aki 2:06.28-cal olimpiai csúcsot ért el. Kamminga a 100-as táv után ezúttal is ezüstérmet szerzett, a bronz a finn Matti Mattssoné lett.

Időrendben az első magyar Kapás vőlegénye, Telegdy Ádám volt, aki a 200 hát középdöntőjében képviselte hazánkat. Az első futamban az egyes pálya volt az övé, a négyesen pedig ott volt a szám világbajnoka és a 100-as táv friss olimpiai bajnoka, az orosz Jevgenyij Rilov.

A magyar úszó féltávnál ötödikként fordult, 150-nél viszont feljött a második helyre Rilov mögé, amit aztán meg is tartott, 1:56.19-es idejével pedig két század híján beállította egyéni legjobbját.

És mivel a második középdöntőben csak ketten voltak nála gyorsabbak, így olimpiai döntőt úszhat, ahova összesítésben negyedikként kvalifikálta magát!

Ezt a számot a női 200 pillangó döntője követte, a hármas pályán a világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárkával. A magyar úszó szokása szerint közepesen kezdett, a hatodikként megtett első 50 egyáltalán nem volt meglepő. Elöl a kínai Csang Jü-fej haladt nagy előnnyel, Kapás 100 után már ötödik volt.

Aztán megindította a hosszú hajrát, 150-nél negyedikként fordult, innen viszont már nem tudott feljönni, így végül a negyedik helyen végzett Csang, és a két amerikai, Regan Smith és Hali Flickinger mögött.

Csang egyébként 2:03.86-tal olimpiai csúcsot úszott, Kapás ideje 2:06.53, ami csupán három századdal gyengébb, mint egyéni legjobbja.

A királyszám fináléja következett, az egyes pályán Németh Nándorért szoríthattunk. A rajtja jól sikerült, 25-30 méterig a 4-5. helyen tempózott, viszont a falnál már csak 8. volt, ahonnan a második hosszon sem tudott előrelépni. A falat 48.10-es idővel érintette meg, a döntőt pedig 47.02-es olimpiai rekorddal napjaink talán legjobb úszója, Caeleb Dressel nyerte.

A férfi 200 vegyes első középdöntőjében Cseh László a kettes rajtkőről ugrott vízbe.

A magyar csapat a lelátóról már-már mérhető hangerővel biztatta a legendát, aki a pillangón világcsúcson belül, az első helyen abszolválta, és háton is ő vezetett még!

Mellen felúsztak rá a többiek, de még így is dobogós volt, végül pedig negyedikként, 1:57.64-es idővel csapott a célba. Ebben aztán biztosan nem maradt semmi, az volt a kérdés, elég-e a döntőhöz.

Bár a második futam rendkívül erősnek tűnt, kiderült, hogy csak az amerikai Michael Andrew volt az, a többiek nem tudták tartani vele a tempót. És mivel csak négyen voltak gyorsabbak Csehnél, így a magyar kiválóság döntőt úszhat a számban, ahova bejutott a 8. helyen!

A napot a női 4×200 méteres gyorsváltó döntője zárta, a nyolcas pályán úszott a Jakabos Zsuzsanna, Veres Laura, Késely Ajna, Kapás Boglárka összeállítású magyar egység. Jakabost hetedikként váltotta Veres, ő aztán visszacsúszott a 8. pozícióba, amikor Késelynek átadta a képzeletbeli stafétát, aki egy helyet javított, mielőtt Kapás váltotta volna, aki meg tudta ezt tartani, és behozta hetedik helyen a váltót. A kínaiak félelmetes, 7:40.33-as világcsúccsal szerezték meg az aranyérmet!

TOKIÓ 2020

ÚSZÁS, DÖNTŐK, CSÜTÖRTÖKI PROGRAM

FÉRFI 800 M GYORS

1. Robert Finke (amerikaii) 7:41.87

2. Gregorio Paltriniere (olasz) 7:42.11

3. Mihajlo Romancsuk (ukrán) 7:42.33

FÉRFI 200 M MELL

1. Izaac Stubblety-Cook (ausztrál) 2:06.38 – olimpiai csúcs

2. Arno Kamminga (holland) 2:07.01

3. Matti Mattsson (finn) 2:07.13

FÉRFI 200 M HÁT, ELŐDÖNTŐK

1. Jevgenyij Rilov (orosz) 1:54.45

2. Luke Greenbank (brit) 1:54.98

3. Ryan Murphy (amerikai) 1:55.38

... 4. Telegdy Ádám 1:56.19

NŐI 200 M PILLANGÓ

1. Csang Jü-fej (kínai) 2:03.86 – olimpiai csúcs

2. Regan Smith (amerikai) 2:05.30

3. Hali Flickinger (amerikai) 2:05.65

... 4. Kapás Boglárka 2:06.53

FÉRFI 100 M GYORS

1. Caeleb Dressel (amerikai) 47.02 – olimpiai csúcs

2. Kyle Chalmers (ausztrál) 47.08

3. Kliment Kolesznyikov (orosz) 47.44

... 8. Németh Nándor 48.10

FÉRFI 200 M VEGYES, ELŐDÖNTŐK

1. Vang Sun (kínai) 1:56.22

2. Duncan Scott (brit) 1:56.69

3. Daija Szeto (japán) 1:56.86

... 8. Cseh László 1:57.64

NŐI 4×200 M GYORSVÁLTÓ

1. Kína 7:40.33 – világcsúcs

2. Egyesült Államok 7:40.73

3. Ausztrália 7:41.29

...8. Magyarország 7:56.62