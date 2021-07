Micsoda meglepetés: Zverev kiütötte Djokovicsot

Szédítő év előtt áll Novak Djokovic: eddig győzött mind a három idei Grand Slam-versenyen, s ha a US Opent is megnyerné, Rod Laver (1969) óta ő lenne az első játékos, aki megcsinálná a Grand Slamet, vagyis mind a négy nagy tornát egy éven belül. Mielőtt ez bekövetkezne, be akarta gyűjteni második olimpiai medálját – 2008-ból van már egy bronza.

A klasszikus teniszes családból származó Alexander Zverev – édesapja, édesanyja és testvére is játszott, bátyja, Misa még most is teniszezik – 5. helyen áll a világranglistán, GS-versenyen is csak egyszer járt döntőben, tavaly a US Openen, olimpián pedig most mutatkozott be.

Az első játszma elején rögtön elvehette volna ellenfele adogatását a német, de a szerb hárított, Djokovics viszont első és második bréklehetőségét is kihasználta, s ezzel 5–1-re elhúzott.

A világelső úgy vezetett 5–1-re, hogy Zverev egyáltalán nem játszott rosszul, ám Djoko rövidítései, szervái fantasztikusak voltak, a szerb végül egy ásszal zárta le az első szettet (6:1).

Zverev legutóbb 2018-ban, az ATP vb-döntőjében tudta megverni a szerbet, azóta mind az 5 meccs Djokovicsé volt, és most is neki állt a zászló. A második játszma elején, 0:1-nél újabb bréklabdához jutott a 24 éves német teniszező, ám Djokovics pazar adogatással hárította, s végül egy újabb ki nem kényszerített hiba miatt a szerb egyenlített.

Zverev itt megrázta magát, viszonylag simán megnyerte a következő játszmát, ám amint úgy tűnt, hogy elkezd ellenfele fölé kerekedni, Djokovics reagált, és egy brékkel megtörte a német lendületét (3:2). Ám a monte-carlói születésű Zverev nem hagyta magát, első alkalommal tudta elvenni a Djokovics adogatását, és már ő vezetett 4:3-ra.

Ezen a tornán eddig csak a német Struff tudott 4 játékot nyerni a szerb ellen, ez is jelzi, milyen erőben van.

A második szettben a tizedik nyerő ütésével (Djokovicsnak ekkorra kettő volt) bréklabdához jutott Zverev, majd meg is nyerte a játékot, és a játszmáért adogathatott. Djokovicsot kemény küzdelemre kényszerítette a német játékost, és 0:30-as kezdés után játszmalabdához jutott – eddig még senki sem jutott ezen a tornán a világelső ellen. Zverev ennél is tovább ment, és a második játszmalabdáját kihasználta, 6:3-as játszmával egyenlített.

Djokovics teljesen összezuhant

Miközben a szerb teniszező némiképp visszaesett, a német hatalmasat javult, sorra jöttek az ászok tőle és a pontok az első adogatásaiból. A harmadik szett első játékát óriási csatában bréklabdával nyerte meg, mentálisan is kezdett Novak Djokovics fölé kerekedni. Hét játékot nyert sorozatban, úgy, hogy a második játék legvégén egy 16 labdamenetes game-t tudott megnyerni.

Djokovics nem tudta megállítani mélyrepülését, egyetlen pontot tudott szerezni saját adogatása során, s ezzel már 3:0 volt a németnek.

Alexander Zverev szinte minden mutatóban a világ legjobbja fölé tudott kerekedni, az alapvonalról és a hálónál is parádézott, egyedül ki nem kényszerített hibából volt többje, mint ellenfelének.

Djokovics 2 óra játék után elkezdett pislákolni, szépített (1:4), de nem tudott kikászálódni a saját maga ásta gödörből. Zverev nullára hozta az utolsó adogatását, és győzött!

Ezzel tehát eldőlt, hogy Steffi Graf után Djokovicsnak nem lehet meg a Golden Slam, vagyis az egy éven belül megnyert 4 GS-trófea, plusz az olimpiai arany. A szerb 22 meccs után kapott ki pénteken.

A vége: 1:6, 6:3, 6:1, a döntőben Hacsanovval csap össze Zverev.

A másik elődöntőben Karen Hacsanov remek játékkal jutott túl Pablo Carrenón: az első szettben hátrányból fordított, a másodikban pedig 3:2-nél elvette a spanyol adogatását, s innentől már könnyebb dolga volt. Végül 80 perc alatt, két szettben győzött (6:3, 6:3), és élete első olimpiai döntőjére készülhet.

Eredmények, tenisz:

férfiak, elődöntő:



A. Zverev (német, 4.)-Djokovic (szerb, 1.) 1:6, 6:3, 6:1

Hacsanov (orosz, 13.)-Carreno Busta (spanyol, 6.) 6:3, 6:3

Páros, férfiak:

a 3. helyért:

Marcus Daniell, Michael Venus (új-zélandi)-Austin Krajicek, Tennys Sandgren (amerikai) 7:6 (7-3), 6:2

(Borítókép: Alexander Zverev és Novak Djokovics. Fotó: Marijan Murat / picture alliance / Getty Images)