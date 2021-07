Kis híján tragédiákkal végződött az olimpiai BMX-verseny

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság évekkel ezelőtt nyíltan elkötelezte magát a „fiatalítás” mellett, azaz a régi, tradicionális sportágakon kívül (vagy azok kárára) igyekszik olyan új sportokat is bevenni az ötkarikás játékok programjába, amikkel a tizen- és huszonéves korosztályt is meg tudja szólítani. Az urban sportok felvételével meg is tették a lépéseket, ezeknek a palettája pedig olimpiáról olimpiára bővül.

A BMX-esek már 2008 óta részt vehetnek a nyári játékokon, de amíg eddig csupán egy számban, a versenyben tehették ezt meg, addig idéntől a freestyle-osok is bővíthetik saját rezüméjüket olimpiai éremmel. Sőt, a NOB nemcsak az „igazi” verseny „testvérét” adta hozzá a programhoz, bekerült a gördeszka és a falmászás is. A bringások és a deszkások ugyanabban a komplexumban, az Ariake Urban Sports Parkban mérhették össze tudásukat.

A helységnév indikálja azt, hogy szabadtéri placcról van szó, ahol az időjárás korlátlan úr.

Persze az eső önmagában nem elég a halasztáshoz, még úgy sem, hogy a pálya balesetveszélyessé válhat, viszont a villámlás mindent felülír, akárcsak minden létező, szabadtéri sport esetében.

Ez történt pénteken is a BMX-versenyek zárónapján. A program helyi idő szerint délelőtt 10-kor kezdődött volna, ám a tájfun széle elcsípte Tokiót és a villámok is megjelentek az égen, még ha nem is pont a város, hanem inkább az öböl fölött. Így hát a versenybizottság 45 perces halasztást rendelt el, a sajtó pedig bemenekült a médiacenterbe, ahol így jelentős tömeg gyűlt össze, a járványügyi előírásokat pedig képtelenség volt betartani. Csak reménykedni tudtunk, hogy a csúsztatás valóban megáll háromnegyed óránál, bár az egyik szervező mutatott nekem egy meglehetősen baljós radarképet: a vihar még csak most érkezik.

Az égiek mégis kegyesek voltak a résztvevőkhöz, 10.46-kor pedig elrajtolhatott a férfiak első elődöntője.

A 16 versenyzőt két csoportra osztották, a nyolcas brigádok pedig háromszor versenyeztek egymás ellen. A fiúk mezőnyében az első kör második elődöntőjét például az a holland Niek Kimmann nyerte, aki néhány nappal ezelőtt gyakorlás közben elütött egy pályamunkást és térdsérülést szenvedett.

Azt nem lehet állítani, hogy a 495 méter hosszú pálya teljesen felszáradt volna, de legalább az eső elállt. Az egyébként is tumultuózus rajtnál és az éles visszafordítókban még nagyobb kockázata volt az esésnek, a nőknél például Rio ezüstérmese és 2017 világbajnoka, Alise Willoughby is balesetbe keveredett, de be tudta fejezni a futamot.

A második etapok után már kezdett tisztulni az ég és a kép is a döntő mezőnyét illetően (mindkét csoportból az első négy helyezett jut be a 3-3 futam eredményei alapján).

És lehet, hogy az urban sportokat űzőkről olyan kép alakult ki az emberek fejében, hogy ők mennyire lazák, és lazán is vesznek mindent, a férfiak második csoportjának második futama után olyan jelenetnek lettem szemtanúja, ami ezt teljesen megcáfolja.

Ott ugyanis a vb-bronzérmes svájci David Grafnak tönkrement a hajtása, és így csak a hetedik helyen ért be, amivel szertefoszlottak a fináléról dédelgetett álmai. Később a médiacenter mellett próbálgatta a gépet, közben hangosan káromkodott, majd ráborult a kormányra és elkezdett zokogni. Az edzője és ellenfelei is próbálták vigasztalni, nem sok sikerrel.

Néhány perccel később a nőknél hasonló jelenet játszódott le, a holland Laura Smulders az első futamban bukott és be sem tudta azt fejezni, míg a másodikban utolsó lett, ami után eltörött nála a mécses. Húga, a másik csoportban versenyző Merel igyekezett lelket önteni belé.

A harmadik körben pedig már nem csak személyes és belső drámáról volt szó.

A férfiak első futamában a címvédő és a szám fő esélyese, az amerikai Connor Fields első és a francia Romain Mathieu hátsó kereke összeért, aminek következtében előbbi hatalmasat bukott az első kanyarban.

Percekig feküdt az aszfalton, miközben mindenki feszülten figyelte az eseményeket. Még a visszajátszást sem mutatták meg, az NBC-s kollégák is csak annyit tudtak, hogy fejjel előre esett a betonra. Végül sikerült hordágyra tenni az eszméletét visszanyerő klasszist, majd egy mentőautó kórházba szállította.

Nyomasztó csend lett úrrá a lelátón és a második csoport tagjain is, akik a futamra készültek. Körülbelül negyed órát állt a verseny, hiszen így senki sem tudott volna nyeregbe ülni. Az embereket sokkolta a kirajzó orvosok és a Fieldset körbeálló emberek látványa, akiknek ott helyben kellett ellátniuk a sérült olimpiai bajnokot. Később aztán jött az információ, hogy „megúszta" egy kulcscsonttöréssel.

De még fel sem ocsúdhattunk a történtekből, amikor a nők harmadik futamában az ausztrál Saya Sakakibara is hatalmasat esett. A japán származású lány vezetett a versenyben, amikor a harmadik egyenesben Willoughby érthetetlen módon fellökte, ő pedig elterült az aszfalton. Újabb döbbenet, senki sem akart hinni a szemének.

Sayának egyébként a bátyja ott lehetne a férfiak mezőnyében, Kai azonban 2020 elején olyan súlyos balesetet szenvedett egy világkupa-versenyen, hogy utána két hónapig kómában volt, az agyát pedig akkora trauma érte, hogy újra kellett tanulnia járni.

Aztán az NBC-sek arra is felhívták a figyelmemet, hogy Kai egy nappal ezelőtt töltötte be a 25-öt, Saya pedig érmet szeretett volna neki adni születésnapjára, most pedig azt nézte végig, ahogy a húga mozdulatlanul fekszik a földön. Ekkor már sokan azt keresték, hogy ki vág hagymát a közelben, sok volt egyszerre a szörnyűség.

Aztán Sayáról is megnyugtató hírmorzsák érkeztek, eszméleténél volt és a végtagjait is tudta mozgatni, sőt, később olyan képet is mutattak, ahogy megölelte a barátját.

Megúszta a nagyobb bajt, az orvosi sátorban agyrázkódást állapítottak meg nála, de nem tört el semmije. Később már nyilatkozni is tudott, elmondta, mennyire sajnálja, hogy cserben hagyott mindenkit, főleg a bátyját.

Ezek után már mellékes volt, hogy kik jutottak döntőbe. A pontszámok alapján Fields is ott lehetett volna, de értelemszerűen nélküle rendezték meg a hétfős finálét, amit a már említett Kimmann nyerte. A nőknél Willoughby és Sakakibara is bejutó helyen állt a baleset előtt, az amerikai manővere után viszont mindketten kiestek. Ott angol győzelem született, az egész nap kirobbanó formában tekerő Bethany Shriever 9 századmásodperccel előzte meg a célban a kétszeres címvédő kolumbiai Mariana Pajónt.

Óriási szerencse, hogy nagyobb tragédia nélkül ért véget a tokiói BMX-verseny. a győztesek is visszafogottan ünnepeltek, miközben az amerikai és ausztrál újságírók és tévések üveges tekintettel bámultak ki a fejükből. Peches események sorozata árnyékolta be a sport ünnepét, ami aligha fogja meggyőzni a szkeptikusokat arról, hogy ennek helye van az olimpián. Pedig baleset nélkül rendkívül látványos és izgalmas lenne.