Aki vele úszott, az csak csókolomot köszönhetett

Plagányi Zsolt azzal kezdte, hogy szeretné, ha Cseh László nem távolodna el teljesen az úszástól, és a szakosztály mellett dolgozna – a 35 éves úszó ellenben úgy fogalmazott a döntő után, hogy egy darabig most hátat fordít az úszásnak, nem fogják látni napról napra az uszodában, de a versenyeket követni fogja.

Amit bárki láthat róla, az igaz, kifelé is ezt sugározza: megbízható, küzdőképes, nagyon gondolkodó, egy céltudatos ember, akire lehet számítani. Amit megbeszél vele az ember, az biztosan úgy is lesz. Egy példakép, akit a gyerekek, az ifjúság elé is odaállítanék, mondván, ezt kéne általában hozni. Akkor biztos, hogy az illető egy szimpatikus ember lesz, egy eredményes sportoló. A tehetség a másik fele, már kiskorában is látszott, és meg is maradt. Ha valaki szakszemmel nézi az úszását, nagyon harmonikus, még most is kiemelkedik a mezőnyből. Erőállapotban vannak már jobbak, de a technikája még mindig világszínvonalú. Ha az úszás pontozásos lenne, nagyon az élvonalban lenne