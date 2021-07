Fantasztikus Milák: ezüstérmes 100 méter pillangón

Mint ismert, Milák Krisóf ellenállhatatlan úszással nyerte meg a 200 méter pillangó döntőjét, ráadásul olimpiai csúcsot is repesztett. A finálé másik magyar résztvevője, Kenderesi Tamás épphogy lemaradt a dobogóról. A döntő utáni sajtótájékoztatón Milák úgy fogalmazott, szeretne egy jót úszni a 100 méteres táv döntőjében.

A második legjobb idővel kvalifikáló Milák Kristóf az ötös pályán ugrott medencébe, mellette legnagyobb riválisa a négyesen, az olimpiai és világcsúcstartó Caeleb Dressel. Az amerikai elképesztő első ötvenet ment, 23,00-val, Milák a második helyen tempózott 23,65-ös forduló után. Milák óriásit hajrázott, de a világcsúcsot repesztő Dresselt (49,45) ma nem lehetett megverni, Milák Kristóf óriási egyéni csúccsal (49,68) lett ezüstérmes.

A harmadik helyen a svájci Noe Ponti csapott célba, egy tizeddel megelőzve az orosz csapat színeiben versenyező Andrej Minakovot.

Megkönnyebbültséget éreztem, hogy végre célba értem és végre vége, büszkeséget magamra és az ellenfeleimre, kihoztuk egymásból a legjobbat. Reális volt a különbség, ennél többet nem tudtam volna kihozni belőle. Jól megkergettem Dresselt, teljesen elégedett vagyok ezzel. Ma nem volt semmi gikszer reggel. Jól tudtam tartani Dresselt, örültem is, hogy mellé kerültem, sokkal jobban jött ki a lépés. Próbáltam elkapni az utolsó ötvenen

– mondta Milák Kristóf a döntőjét követően a vegyes zónában újságírói kérdésekre, majd viccelődve hozzátette: a bevonulásnál kinézett a lelátóra, és megszámolta, hogy ott van-e mindenki.

Az elmúlt néhány hónapban nagyon sokan megkerestek, külföldről és itthonról is, és mondták, hogy meg tudom csinálni, megnyerhetem a 100-at is. Én azt mondtam, hogy biztosan nem. Most már látom a lehetőséget magamban ebben a számban, látom a realitását. Remélem, nem okoztam csalódást az ezüstéremmel. A távolabbi jövőn egyelőre nem gondolkodom. Ha 2020-ban lett volna az olimpia, ezt az időt nem úszom meg, nincs ez az ezüstérem. Kellett ez a plusz egy év, hogy megerősödjek, dinamikusabb legyek