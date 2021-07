Milák mama marhapörkölttel várja aranyos csemetéjét

Lassan hagyomány lesz a hajnali telefonbeszélgetés Milák Mihállyal, az immár olimpiai arany- és ezüstérmes Kristóf édesapjával. Hála istennek, mert ez azt jelenti, hogy van miről eszmét cserélni ebben a lehetetlen időpontban.

Valóban, akkor Caeleb Dressel 49,86-tal nyerte a számot, az ezüstérmes Milák 50,62-t úszott, majdnem egy másodperccel gyengébbet, mint most, a 49,68-as Európa-rekordjánál. Miközben az amerikai „csak” 41 századot javult, továbbá a félpályánál meglévő 65 századmásodperces különbség a célban 23 századra zsugorodott. Felvetem Milák úrnak, hogy szerintem Dressel most verte meg utoljára a fiát, amire hosszú hallgatás a válasz, majd...

Tudja, egy apa mindig reménykedik, én már most el tudtam volna képzelni, hogy Kristóf győz, biztosan emlékszik, azt is nyilatkoztam magának, hogy megnyerheti a százat. De félre ne értsen, nem vagyok elégedetlen, csak reménykedtem... Ami a felvetését illeti, én is szeretném azt hinni, hogy elérkeztünk a fordulóponthoz kettejük versengésében. Az is nagyon sokat mondott nekem, hogy miután célba érkeztek, nem Kristóf emelte fel Dressel kezét, hanem fordítva. Nagyon tiszteli egymást ez a két sportember, Kristófról ezt eddig is tudtam, de most Dresselről is kiderült számomra. Talán nem vagyok elfogult, ha azt mondom, ez volt eddig az olimpia legnagyobb versenye.