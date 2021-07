A brazilok megmutatták, hogyan kell csapatként nyerni

A csoportkör talán legjobban várt meccse volt a Szerbia–Brazília rangadó a nők tokiói röplabdatornáján, aztán mégis simán alakult. Egy igazi csapat győzött le egy egyszemélyes hadsereget, amivel kicsit még a papírformát is borította.

Aki szereti a röplabdát, annak igazi csemegének ígérkezett a Szerbia–Brazília csoportmeccs az olimpia női tornáján. Eddig mindkét együttes szinte hibátlanul teljesített (a brazilok egy pontot elszórtak a dominikaiak ellen), egyaránt esélyesek a végső győzelemre, valamint klasszisok sorát tudják felvonultatni.

A dél-amerikaiak Londonban megnyerték az olimpiát, abból a garnitúrából pedig többen is itt vannak Tokióban, míg a szerbek a riói ezüstérem után ezúttal szeretnének arannyal hazatérni.

A legendás Zoran Terzics vezetésével az előző két Európa-bajnokságot, valamint a 2018-as világbajnokságot is behúzták, ezúttal is ők számítottak a legnagyobb favoritnak, ráadásul Tijana Boskovics személyében a világ talán legjobb játékosára építhettek.

A brazilok pedig a csapategységre és a rutinra, na meg arra a blokkjátékra, amit az egész meccsen hoztak. A védekezést sem kellett túlgondolniuk feltétlenül, a szerbek rendre Boskovicsra játszották ki az akcióikat, rá viszont sokszor vált minimum kettes, de olykor hármas blokk is a hálónál. Ellenben a brazilok feladója, Roberta sokkal kreatívabban osztogatta a labdákat, amikből Tandara, Gabi és Fernanda is tudott támadni. Különösen Tandara volt elemében, a falban pedig a minap a 40. születésnapját ünneplő Carol Gattaz is hatalmasat melózott.

És bár mindenki gigászi csatát várt a rangadótól, az első két jászma mégsem alakult szorosan, sőt! A brazilok tulajdonképpen iskoláztak, de jóformán csak Boskoviccsal kellett megküzdeniük, ráadásul a nyitásokban is hatalmas volt a különbség, köszönhetően annak, hogy a szerbek rengeteget küldtek a hálóba vagy outra.

Látványos labdamenetekben, nagy mentésekben és zseniális ütésekben persze nem volt hiány.

Tandara a pontosságát, Boskovics az elementáris erejét, Gabi pedig a lélegzetelállító súlypontemelkedését és villámgyors kezét villantotta meg rendszeresen.

A brazilok a játék szinte minden elemében a szerbek fölé kerekedtek és végül 3:1-re behúzták a meccset, mindössze a harmadik szettben engedek ki egy kicsit. Boskovics 32 ponttal fejezte be a találkozót, sokat elárul arról, mennyire egyszemélyes volt ma Szerbia, hogy a második legeredményesebb játékosuk Bianka Busa volt 10 egységgel.

A braziloknál ezzel szemben öten is elértek legalább 10-et, míg 20 fölé senki sem ment.

Ilyen az, amikor valaki csapatként nyer.

Tokió 2020

Női röplabda, A csoport

Szerbia–Brazília 1:3 (20, 16, -23, 19)