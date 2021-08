Nem sikerült a bravúr női asztaliteniszezőinknek

Már a sorsolásnál eldőlt, hogy nagyon nehéz dolga lesz a válogatottnak, hiszen a második helyen kiemelt Japánt kapta ellenfelül. A magyar csapatban volt egy kényszerű csere a héten: a könyöksérüléssel bajlódó Póta Georgina helyett a tartalékként nevezett Fazekas Mária állt asztalhoz a házigazda ellen. A magyar összeállítás Pergel Szandrával és Madarász Dórával volt teljes.

Az első meccset a párosok vívták: Pergel Szandra és Fazekas Mária Miu Hirani és Kaszumi Isikava ellen. Agresszív játékkal rukkoltak elő a japánok a páros első szettjében, 3:1-es vezetésre tettek szert. Jól kapaszkodott a magyar páros, szorossá tudta tenni az első játszmát, ám végül 11:7-re elveszítette. A másodikban ugyanott folytatták a hazaiak, ahol az elsőben abbahagyták, 4:0-ra, majd 7:1-re is vezettek. Sikerült ismét közelíteni a japánokhoz, 10:7-nél azonban kihasználták a szettlabdát. A harmadik szettben 5:3-ra is vezetett a Pergel, Fazekas páros, a házigazda egyenlített, amikor időt kért a magyar csapat. Végig fej fej mellett haladtak, 8:8-nál aztán sorozatban három poént megnyerve behúzták a mérkőzést a hazaiak. (0:3)

A második meccset Madarász Dóra vívta Mima Ito ellen, aki egyéniben bronzérmes lett Tokióban, vegyes párosban pedig aranyérmes. Madarász jól kezdte az első szettet, 2:1-re vezetett Ito ellen, ám az olimpiai bajnok megrázta magát, és innentől egyetlen pontot sem engedett magyar ellenfelének, 11:2-re nyerte a szettet. A második és a harmadik szettben is megnehezítette Ito dolgát Madarász, ám a hazai játékos mindkét játszmát 11:6-ra behúzta. (0:3)

Az asztal fertőtlenítése és a háló ellenőrzése után következett a harmadik mérkőzés, Pergel Szandra Miu Hirano ellen. A világbajnoki ezüstérmes japán játékos tempóját nem tudta tartani Pergel, a 21 éves Hirano 11:3-ra nyerte az első szettet. A második játszmában jobban megizzasztotta Pergel a hazai játékost, ahogy a harmadikban is, végül azonban szettgyőzelem nélkül zárta a meccset. (0:3)

Japán szettveszteség nélkül húzta be a találkozót, és lépett a legjobb nyolc közé, a magyar asztaliteniszezők pedig befejezték szereplésüket a tokiói olimpián.

Tudtuk, hogy jóval esélyesebb az ellenfél, és a beírást is sejtettük, így is készültünk. Személy szerint az ellenfelemmel már nagyon rég játszottam, azóta új szervái vannak, még jobban játszik, arra rá kellett éreznem az első szettben. Próbáltunk minél jobban játszani, és reméltük, tudunk egy kis meglepetést okozni, de sajnos ez most nem sikerült. Gyors volt az ellenfelem, ez látszódott a labdameneteken, voltak pillanatok, amikor kapkodtam a kezem. Voltak labdamenetek, amikor fel tudtam venni a harcot vele, de nem véletlenül nyert egyéniben bronzérmet. A sérülésen túlvagyok, szerencsére megfejtettük, mi volt a probléma