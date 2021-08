Fél hazamenni az olimpiáról a belarusz sportoló, rendőri védelmet kért

A rövidtávfutó kritizálta az edzőit, emiatt kötelezték arra, hogy hazatérjen. Állítása szerint kényszerítették arra, hogy összecsomagoljon és akarata ellenére vitték ki a reptérre.

Cimanovszkaja a saját biztonságát féltve végül a reptéren a rendőröktől kért segítséget.

Azt hiszem, biztonságban vagyok a rendőrökkel

– mondta később.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt kérte a Belarusz Olimpiai Bizottságtól – amelynek elnöke, egyébként nem más, Viktor Lukasenka, a fehérorosz elnök fia – , hogy tisztázzák, mi történt pontosan Cimanovszkajával.

Egy, a Lukasenka-kormányzat által meghurcolt és bebörtönzött sportolókat képviselő civil szervezet, a Belarusz Sportszolidaritási Alapítvány egyik tisztviselője azt mondta, hogy Cimanovszkaja hétfőn valószínűleg menedékjogot fog kérni Ausztriában vagy Németországban. Az alapítvány elnöke, Aljakszandra Heraszimenya ex-olimpikon viszont nemrég azt nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek, hogy

több országtól, köztük Lengyelországtól is segítséget kértek.

„Először a lengyel konzulátus jelzett vissza a megkeresésünkre. Kész vagyunk elfogadni a segítségüket” – mondta.

A tavaly Belaruszban tartott demonstrációhoz több versenysportoló is csatlakozott. Közülük többek börtönbe zártak, másokat pedig kizártak az olimpiára utazó csapatból. Többek közt Andrej Szjarhejevics Kravcsanka olimpiai ezüstérmes tízpróbázó is, valamint Jelena Leucsanka válogatott kosárlabdázó is erre a sorsra jutott.