A magyar kapitány fásultságot érzett Kína ellen

Egy döntetlennel is elsőként jutott volna tovább a magyar csapat a B csoportból női vízilabdában, hiszen az amerikaiak legyőzésével mi voltunk lépéselőnyben. Ám vaskos meglepetésre a kínai csapat jobban játszott a vasárnap reggeli mérkőzésen – a szünetben 7–2-re vezetett –, és legyőzte a magyart. Percről percre tudósításunkat ide kattintva olvashatják.

Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya fáradtságot érzett a csapaton.

Nem leptek meg a kínaiak, magunkat vertük meg azzal, hogy nem voltunk élesek támadásban. Az ellenfél fizikálisan erősebb, ezért sanszot nem adtak a centereinknek, emellett fásultságot is éreztem a csapaton

– értékelt Bíró Attila szövetségi kapitány a távirati irodának. A második félidei feltámadásról azt mondta, védekezést váltottak, amit talán hamarabb is lehetett volna, ennek köszönhetően Magyari Alda magára talált a kapuban.

A magyar kapus úgy vélte, jobban kellett volna bíznia a blokkokban. A folytatást illetően kijelentette, most nem omolhat össze senki, mert ennél jobban kell játszani az éremszerzéshez.

Nem lehet semmilyen meccset így kezdeni. Nem tudom, mi az oka, hogy nem találtuk el a kaput, de azért védekezésben is voltak problémáink

– fogalmazott Garda Krisztina.

Nem történt semmi! A most következő három mérkőzésért érkeztünk Tokióba. Estig mindenkinek le kell rendeznie magában a történteket. Mint az egyik hangulatfelelős teszek is róla, hogy így legyen, mert kimondva is a magyar női vízilabda első ötkarikás érméért jöttünk