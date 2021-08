Varga Dénes: Győzni jöttünk, nem számolgatni

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar válogatott egy végig kiélezett mérkőzésen 5–5-ös döntetlent játszott Olaszországgal a csoportkör utolsó fordulójában. Ezzel eldőlt, hogy a mieink a harmadik helyen zárták a csoportot, és a másik hatos másodikjával – Spanyolországgal vagy Horvátországgal – találkoznak a negyeddöntőben. Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint a negyeddöntőre való felkészülést jól szolgálta az Olaszország elleni összecsapás, támadásban viszont még javulnunk kell a negyeddöntőre.

„Mindenki láthatta, hogy itt senki sem döntetlent akart, a győzelemért szálltak medencébe a csapatok. Szerintem mi jóval közelebb álltunk hozzá, még akkor is, ha a végén az olaszoknak volt egy nagy helyzetük. A mérkőzés összképe alapján magunk felé kellett volna hajtanunk ezt a győzelmet. Nagyon tetszett, ahogy védekeztünk, megvolt a tűz, ahogy segítettük egymást. Az emberelőnyös helyzetek kihasználásában még mindig nem látom az előrelépést, de van még erre lehetőség – kezdte a szövetségi kapitány, akit az Index arról kérdezett, készen áll-e a válogatott a negyeddöntőre.

Egyik csapat sem fog feltett kézzel jönni, két nagyon jól felkészített és felfelé ívelő együttes jöhet majd szembe. Erre akartunk csúcsosodni, a negyeddöntőre. Bízom benne, hogy ami ma hiányzott, az ott jó lesz, nem csak a védekezés. Mindig tesztelgetjük, mi az, amit megengednek a játékvezetők. Mit fújnak, és mi az, amivel erre jól reagálhatunk. Ezt most már nagyjából tudjuk, remélem, nem lesz ebben változás, ehhez alkalmazkodunk. Az iram minden mérkőzésen nagy, innen már csak nehéz találkozó jöhet, az összes negyeddöntő nagyon éles és parázs meccs lesz”

– zárta gondolatait Märcz Tamás szövetségi kapitány.



Nagyon fizikális meccs volt, aki nem aludt sokat, annak nagyon fárasztó volt a korai időpont miatt is. Az elsődleges célunk az volt, hogy fegyelmezetten védekezzünk, mert a korábbi meccseinken volt ezzel kapcsolatban hiányérzetünk. Ezt maximálisan teljesítettük. Értelemszerűen győzni mentünk be, nem számolgatunk, egyébként sem tudjuk, ki lesz az ellenfél. Aki számolgat, azzal majd a sport istene elszámol úgyis. Győzni jöttünk, nem jött össze, de azt is látni kell, hogy az utolsó helyzetet ha belövik, még ki is kapunk. Így kívántuk időzíteni a dolgot, hogy egyre javuljunk. Úgy néz ki, ez jól megy, bízom benne, hogy a negyeddöntőben is tudjuk ezt prezentálni. Mindenkit tárt karokkal várunk, egy olimpiát csak azzal a hozzáállással lehet megnyerni, ha úgy állunk hozzá, hogy mindenkit le kell győzni

– értékelt a csapatkapitány Varga Dénes.

Egy rangadó általában ilyen: nyerhetünk, kikaphatunk, de döntetlen is lehet, mint most. Ami bizakodásra ad okot, az az, hogy öt gólt kaptunk, és csak egy perccel a vége előtt tudtak egyenlíteni. A védekezésünk rendben volt, megvoltak a blokkok és Nagy Viktor is nagyon jól védett. Támadásban pontatlanabbak voltunk, ami nem feltétlenül a támadók hibája, hiszen az olasz védelem is nagyon jól működött. Ez a meccs akár negyeddöntő is lehetett volna, kiváló felkészítés volt. Szezon közben is kevesebbet játszunk délelőtt, de ez nem látszott annyira a játék képén