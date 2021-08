Magyar éremeső jöhet az olimpia keddi játéknapján

Az már ma eldőlt, hogy a birkózó Lőrincz Tamásnak köszönhetően újabb medáliával bővül a tokiói olimpián a magyar csapat kollekciója, már csak az érem színe a kérdés – az aranyhoz egy kirgizt kell legyőznie. A vitorlázó Berecz Zsombor az éremfutamban koronázhatja meg eddigi teljesítményét, és kajakosaink közül is többeknek van jó esélyük a dobogóra.

A finn dingiben versenyző Berecz Zsombor magyar idő szerint 7.33-kor kezdi az éremfutamot, amelynek az összetett második helyéről vág neki. Lőrincz Tamás fináléjának időpontja a napi program eseményeitől függően változhat, de nagyjából 12.30 körül lép szőnyegre a londoni olimpián ezüstöt nyerő 34 éves birkózó. Honfitársai már valamivel korábban, köztük testvére, Lőrincz Viktor is, aki Sastin Martinához és Korpási Bálinthoz hasonlóan a nyolcaddöntőben kezdi meg szereplését, míg Szőke Alex a vigaszágon folytatja.

A Sea Forest kajak-kenu pálya is kitüntetett figyelmet érdemel majd, hiszen 200 méteren Lucz Dóra és Kárász Anna, 500-on a Kozák Danuta, Bodonyi Dóra, valamint a Csipes Tamara, Medveczky Erika páros is érmes reményekkel száll majd vízre, ahogyan férfi ezer méter egyéniben Kopasz Bálint és Varga Ádám is.

Az Olimpiai Stadionban is folytatódnak a küzdelmek, Szögi István az 1500 méter 1. fordulójában, Szilágyi Réka a gerelyhajítás selejtezőjében, Szűcs Valdó pedig 110 méter gáton lesz érdekelt.

Ami pedig a csapatsportokat illeti, női vízilabda-válogatottunk 11.20-tól negyeddöntőzik, Bíró Attila együttese a legjobb négybe kerülésért Hollandiával találkozik majd.

A magyar érdekeltségű programok az olimpia 11. napján:

Atlétika

2.05: Szögi István (férfi 1500 m) – 1. forduló

2.20: Szilágyi Réka (női gerelyhajítás) – selejtező

12.10: Szűcs Valdó (férfi 110 m gát) – előfutam

Birkózás

4.00: Férfi kötöttfogás 97 kg, vigaszág – Szőke Alex–Giorgi Melija (grúz)

5.00: Férfi kötöttfogás 67 kg – Korpási Bálint, férfi kötöttfogás 87 kg – Lőrincz Viktor, női 62 kg – Sastin Marianna – nyolcaddöntő (utána negyeddöntő, elődöntő)

12.30: Férfi kötöttfogás 77 kg, döntő: Lőrincz Tamás–Akzsol Mahmudov (kirgiz)

Kajak-kenu

2.37: Lucz Dóra, Kárász Anna (női K–1 200 m) – elődöntő

3.00: Kopasz Bálint (férfi K–1 1000 m) – elődöntő

3.08: Varga Ádám (férfi K–1 1000 m) – elődöntő

3.23: Kozák Danuta, Bodonyi Dóra és Csipes Tamara, Medveczky Erika (női K–2 500 m) – elődöntő

4.30: döntők

Vitorlázás

7.33: Berecz Zsombor (finn) – éremfutam

Vízilabda

11.20: Női torna, negyeddöntő, Hollandia–Magyarország

