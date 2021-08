Berecz Zsombor: Ez egy méltó utolsó tánc volt, semmin sem változtatnék

A finn dingis Berecz Zsombor megnyerte az éremfutamot a tokiói olimpián, amivel összesítésben második helyen végzett, így ezüstérmet akasztanak a nyakába. Ennek ő úgy örült, mintha aranyat szerzett volna, nem csoda, hogy boldogan nyilatkozott a vegyes zónában, ahol az idáig vezető utat is értékelte, majd gyakorlatilag bejelentette a visszavonulását.

„Szerintem még én sem láttam nálam boldogabb ezüstérmest. Beérett a munka és a sok áldozat, amit a családom és én hoztunk azért, hogy itt lehessek. Örülök magamnak és minden embernek, aki támogatott, bebizonyosodott, hogy jó helyre rakták a támogatásukat” – kezdte fülig érő szájjal, mégis kicsit elérzékenyülve az értékelését a világbajnok és immáron olimpiai ezüstérmes Berecz.

Meg akartam nyerni a futamot, és meglátni, hogy érnek be a többiek; az angol nagyon szépen feljött a végén, és bebiztosította az aranyérmét, de az én tervem is teljesült. Éreztem, hogy az ausztrállal közel vagyunk, láttam mindenkit, az angolt is, aki saját döntéséből rajtolt újra, mert kiderült, hogy nem lógott át a rajtvonalon. Én is elgondolkodtam rajta egy fél másodpercig, de tudtam, hogy akkor elúszik minden esélyem. Általában óvatos vagyok, de ezt a döntést most jól hoztam meg. Alapvetően jól olvastam a pályát, a sebességem annyira nem volt jó, viszont ezt tudtuk a futam előtt is. Kerülnöm kellett a manővereket széllel szemben, hátszélben pedig tudtam, hogy jó leszek.