Bíró Attila: A játékvezetés picit fájt, de belefért

Ahogy arról beszámoltunk, Magyarország 14–11-re legyőzte a holland válogatottat a női vízilabdatorna negyeddöntőjében, így bejutott a legjobb négy közé. Bíró Attila szövetségi kapitány érthető módon elégedett volt játékosainak teljesítményével, a játékvezetéssel viszont már kevésbé.

Ez a mérkőzés megmutatta, hogy senki sem csinálta össze magát, mindenki felvállalta a felelősséget. A meccs előtt is azt mondtam a csapatnak, hogy benne van a hiba, aki nem hibázik, az nincs is a vízben. Fel kell vállalni, ha nem sikerül, majd a következő összejön. Tizenkét egyéniséget láttunk ma a medencében, engem nem lepett meg, megérdemelten nyertünk. Mindenben jobbak voltunk ma a hollandoknál. A játékvezetés? Picit fájt. Úgy éreztem, hogy benne volt 1-2 ítélet még a javunkra is, gyakorlatilag ezzel maradtak pariban a hollandok. Utólag azt mondom, belefér, de nem voltam nyugodt meccs közben