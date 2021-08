Lőrincz Tamás olimpiai bajnok!

Lőrincz Tamás úgy készülhetett a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammosok súlycsoportjának olimpiai döntőjére, hogy nem sokkal korábban testvére is kiharcolta a finálét a 87 kilósok között. A győztes elődöntő után így beszélt bátyja soron következő meccséről:

Tomi tegnapi elődöntőjét mindenkinek látnia kell, a szív harca volt a szőnyegen. Két olyan ember találkozott, akik topon vannak technikában és erőben is. Itt csak az számított, hogy kinek nagyobb a szíve,és Tominak hihetetlen volt az akarása, hogy mennyire meg akarja nyerni az olimpiát, hiszen csak ez hiányzik neki. Ez számomra is inspiráló volt, azt láttam, hogy ha így tud küzdeni, akkor nekem is kutyakötelességem ugyanígy, hűnek kell lennem a nevemhez.