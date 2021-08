Lőrinc Tamás: A testvéremnek óriási szerepe van ebben az aranyban

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok lett a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában, ezzel végleg eljutott a legmagasabb szintre, hiszen az Eb- és vb-arany után immáron teljes a kollekciója. Az eredményhirdetés után hosszasan és meghatódva értékelt a vegyes zónában.

„Egyszerűen hihetetlen, nem találom a szavakat, nem is emlékszem a döntő utáni másodpercekre, nem is értettem az egészet. Iszonyatosan boldog vagyok, szenzációs volt ott állni a dobogón, fogni ezt az érmet, alig várom már, hogy a gyerekeim nyakába akasszam és hogy megöleljem őket. Nagyon hosszú volt az öt év, Rio borzasztó volt, nekem a fogyás miatt ment el az, de ami Viktorral történt, az engem jobban megviselt, mint őt.

Ha ő nincs mellettem és nem mondja, hogy menni kell tovább és nem állunk meg, akkor én sem vagyok itt. Most csak pár szót beszéltünk, majdnem idegösszeroppanást kaptam a döntőbe jutása miatt. Nem is néztem, próbáltam úgy melegíteni, hogy ne lássam, nehogy elvigyen és elveszítsem a fókuszt. Egy pillanatra odamentem utána, egy puszit adtam a homlokára. Az első felét megcsináltuk, holnap jön a második" – beszélt a testvéréről, a szintén döntőbe jutó Viktorról az újdonsült olimpiai bajnok.

Felmentem a szőnyegre, és ez a fiatal srác úgy nekem ugrott, hogy megijedtem, mert ha ezt hat percig bírja, akkor baj lesz. De 1:20-nál már éreztem, hogy elbizonytalanodott, onnantól pedig én irányítottam és minden úgy történt, ahogy én akartam, ami óriási erőt adott. Hihetetlen, hogy így sikerült megoldanom. Arra épített, hogy leküldjön először, nekem az olimpia előtt egy hónappal megsérült és összecsúszott a bordám, emiatt nem nagyon tudtam lentit védekezni. Viszont az edzések így is jól mentek, inkább támadásnál hátráltatott, mert védekezésben annyira figyeltem, hogy rá ne sérüljek, hogy így sikerült, az olimpián is tudtam ebben bízni. Ő egy nagyon ügyes, képzett srác, sokszor találkoztunk az elmúlt években, az elődöntő előtt vele melegítettem. 22 éves, még kimondani is fáj, taktikusnak kellett lenni és figyelni, mert nagyon jól kontrázik.