Tarolás a királyszámban: Kopasz Bálint arany-, Varga Ádám ezüstérmes

Rekkenő hőség, magas páratartalom és változó széljárás fogadta a Sea Forest Waterwayre kilátogatókat, a hőmérőn jelzett 29 fok a napon állva legalább 35-nek érződött. A két mesterséges sziget között kiépített pálya a japán főváros kikötőjébe ívelő Tokyo Gate Bridge tőszomszédságában található, különlegessége továbbá, hogy nagyjából 15-20 percenként elhalad fölötte egy repülőgép. A pályát kifejezetten a tokiói olimpiára építették, a 2016-ban kezdődött munkálatok 2019-ben zárultak, az első világesemény a junior evezős világbajnokság volt itt.

Most azonban a fő műsorszám következett: a tokiói olimpia kajak-kenu-versenyének második napja. Méghozzá vérmes magyar reményekkel: az eddigi két tokiói aranyérem gyarapodását várta mindenki. Ahogy Hüttner Csaba szövetségi kapitány az olimpia előtti csapatbemutatón fogalmazott: „sok érem van a magyar csapatban, de aranyat nyerni nagyon nehéz lesz, mert erősek az ellenfelek”.

Lucz Dóra hatodik lett K–1 200 méteren

A keddi program első versenyszáma a női K–1 200 méter középdöntője volt, a második futamban állt rajthoz Lucz Dóra és Kárász Anna is. Az első futamot a legfőbb esélyes, a számot Londonban és Rióban is megnyerő Lisa Carrington húzta be, az új-zélandi több mint három tizedet adott a másodiknak. A második futamban magyar győzelem született: Lucz Dóra mindenkit maga mögé utasított 39,713-as idővel, ezzel fináléba jutott. Kárász Anna a nyolcadik helyen zárt, így B döntőbe jutott, ahol hetedikként csapott célba.

Lucz a négyes pályán, Lisa Carrington és a dán kiválóság, Emma Jörgensen között startolt a döntőben. Ahogy várható volt, az új-zélandi klasszis megnyerte a döntőt, végig vezetve 38,120-as idővel. Lisa Carrington London és Rio után Tokióban is aranyérmet nyert tehát ebben a számban. Lucz Dóra 39,442-es idővel hatodik helyen végzett. Az ezüstérmet a spanyol Teresa Portela szerezte meg, Jörgensen lett a harmadik.

Először is szeretném megköszönni mindenkinek a szurkolást, akik hajnalban keltek miattam. Nem mondom, hogy felhőtlenül boldog vagyok, mert lehetett volna jobb is, próbáltam minél jobbat kihozni a körülményekből, küzdöttem az utolsó centiméterig. Kell még idő, hogy feldolgozzam ezt a versenyt, de nagyon örülök, hogy képviselhettem Magyarországot az olimpián, hiszen már ez is nagy dolog, mert a hazai mezőny nagy erős. A szél jobb lett volna, ha nincs, a meleggel nem volt gondom, a szövetségtől minden segítséget megkapunk

– értékelt Lucz Dóra a vegyes zónában a döntő után.

Kopasz Bálint arany-, Varga Ádám ezüstérmes a királyszámban

Férfi C–2 1000 méteren nem volt magyar résztvevő a középdöntőben, férfi K–1 1000 méteren viszont kettő is. Kopasz Bálint végig vezetve megnyerte az első futamot, új olimpiai legjobb idővel (3:24,558). A második helyezett cseh Josef Dostalnak közel egy másodpercet (0,829) adott. Varga Ádám a második futamban a kettesen lapátolt, és végig nagy csatában volt az olimpiai ezüstérmes Fernando Pimentával. A portugál végül 3:22,942-es idővel ért célba elsőként, Varga 3:23,634-gyel lett második. Ezzel eldőlt, hogy mindkét magyar kajakos bejutott a fináléba. Legutóbb magyar olimpiai bajnoka a királyszámnak Hesz Mihály lett 1968-ban, Mexikóvárosban.

Kopasz az ötös, Varga a hatos pályán startolt a döntőben, az első rajt azonban nem sikerült, kiugrott egy versenyző. Pimenta és Kopasz állt az élre 250 méternél, a magyar kajakos folyamatosan szakadt el a mezőnytől, 750 méternél már több mint egy hajóhossz volt az előnye. Kopasz Bálint végül meggyőző fölénnyel 3:20,643-as idővel lett aranyérmes, Varga Ádám pedig fantasztikus hajrával 3:22,431-gyel ezüstérmes.

Bronzérmes a Kozák Danuta, Bodonyi Dóra kettős

A női K–1 500 méter párosai következtek, az első középdöntőben mindkét magyar egység: a négyesen Kozák Danuta és Bodonyi Dóra, az ötösön Csipes Tamara és Medveczky Erika. Kozákék erősen kezdtek, féltávnál másodikak voltak, a második 250-en növelték a csapásszámot, és olimpiai legjobb idővel (1:37,912) nyerték meg a futamot. Csipesék féltávnál hetedikek voltak, óriási hajrával azonban bejöttek másodiknak (1:38,446), így mindkét magyar egység készülhetett a döntőre.

A fináléban aztán Lisa Carringtonék remekül kapták el a rajtot, 250 méter után a Kozák, Bodonyi duó a harmadik, a Csipes, Medveczky kettős a hetedik helyen állt. Mindkét magyar egység nagyot hajrázott, de az új-zélandi hajót ma nem lehetett megverni. Végül a második helyen a lengyelek értek célba, Kozákéké a bronzérem, Csipesék pedig a negyedik helyen végeztek.

TOKIÓ 2020

KAJAK-KENU, DÖNTŐK, KEDD

NŐI K–1 200 M

1. Lisa Carrington (új-zélandi) 38,120

2. Teresa Portela (spanyol) 38,883

3. Emma Jörgensen (dán) 38,901

...6. LUCZ DÓRA 39,442

FÉRFI C–2 1000 M

1. Serguey Torres, Fernando Enríquez (kubaiak) 3:24,995

2. Hao Liu, Cseng Pen-fej (kínaiak) 3:25,198

3. Sebastian Brendel, Tim Hecker (németek) 3:25,615

FÉRFI K–1 1000 M

1. KOPASZ BÁLINT 3:20,643

2. VARGA ÁDÁM 3:22,431

3. Fernando Pimenta (portugál)

NŐI K–2 500 M

1. Lisa Carrington, Caitlin Regal (új-zélandiak) 1:35,785

2. Karolina Naja, Anna Pulawska (lengyelek) 1:36,753

3. Kozák Danuta, Bodonyi Dóra 1:36,867

(Borítókép: Kopasz Bálint. Fotó: Kovács Tamás / MTI)