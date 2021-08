Testvére után Lőrincz Viktor is olimpiai döntős

Lőrincz Viktor a tokiói olimpián a férfi kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos mezőnyében a kirgiz Atabek Aziszbekov ellen jutott a negyeddöntőbe, ahol az utolsó ponttal Denis Kudlát legyőzve az elődöntő várt rá.

A legjobb négy között az egyiptomi Mohamed Metvallival találkozott. Az egyiptomi közel két perc elteltével állásból mögé kerüléssel hajtott végre akciót, ezzel kettő pontot szerzett. Közvetlenül ezután Lőrincz kapott egy pontot, Metvalli elhagyta a szőnyeget.

A szünetben 2:1-re vezetett az egyiptomi. A második három percben az aktivitás hiánya miatt 2:2-re módosult az állás, de még mindig Metvallinál volt az előny a nagyobb értékű akció miatt.

Lőrincz egy perccel a vége előtt sikeres, tusveszélyes akcióval megfordította a meccset 6:2-re, az egyiptomi challenge-et kért, amit elveszített, ezzel 7:2 volt. Újabb két ponttal már hét volt a különbség, innen nem volt esélye Metvallinak, Lőrincz Tamás után testvére, Lőrincz Viktor is olimpiai döntős.

A meccs elején egy kicsit bealudtam, de tudtuk, hogy ezt fogja csinálni, bár amikor Tatán edzettem vele, akkor ezeket nem csinálta, úgyhogy kicsit meg is lepett. Harcias volt, de 2:0-nál is tudtam, hogy meg fogom fordítani a mérkőzést, hittem magamban és a melóban, amit csinálok évek óta, hogy felőrölöm az ellenfeleimet. Éreztem, hogy fárad, sikerült jó időben elsütnöm a billentést. Arra figyeltem, hogy ne húzzon el, mert szeretnek ráülni az előnyre, így viszont le is fejelt abból a célból, hogy megfékezze az iramomat. Nem volt túl szimpatikus tőle, de nem nagyon érdekel. Volt egy térdműtétem és a Covidba is belemásztam, utána hatalmas melóba kezdtünk és nagyon megnyomtuk ezt az évet, hogy fizikálisan felkészüljek. A mentális részére is külön figyelmet szenteltem, hogy ne jöjjenek elő belőlem a meccseken korábbi érzések, csak magamra és a munkámra koncentráljak, ennek köszönhetően voltam egész nap stabil. Szakemberrel dolgozom, Balassa Leventének hívják, neki is nagyon szépen köszönöm a segítséget, remélhetőleg átmentem ezt a nyugodtságot holnapra!