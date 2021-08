Kozák Danuta és Kopasz Bálinték párosa is futamgyőztes

Kozák Danuta, Csipes Tamara, Tótka Sándor, Csizmadia Kolos, valamint a Nádas Bence, Kopasz Bálint egység is futamgyőztesként jutott tovább a tokiói olimpia szerdai kajak-kenu programjának előfutamaiból, és Takács Kincső is eredményesen mutatkozott be.

A keddi éremeső (egy arany, egy ezüst és egy bronz) után szerdán is vízre szálltak kajakosaink és kenusaink, ráadásul az előző napi főszereplők nagy része ismét megmérette magát. A királyszám (férfi K–1 1000 méter) friss olimpiai bajnoka, Kopasz Bálint ezúttal Nádas Bencével indult párosban ezen a távon, ugyanígy tett az olimpiai ezüstérmes Varga Ádám, aki mellé Béke Kornél szállt be.

Női K–1 500-on is ma rendezték az előfutamokat, a szám címvédője, Kozák Danuta, valamint Csipes Tamara is érdekelt volt. A női kenu is bemutatkozott az olimpián, Balla Virág és Takács Kincső női C–1 200 méteren ült hajóba. A szerdai műsor nyitóprogramjában is két magyarnak szoríthattunk, férfi K–1 200-on Csizmadia Kolos és Tótka Sándor képviselte hazánkat.

Nehézkesen indultak a délelőtti versenyek, a férfi K–1 200 első futamát rögtön vissza kellett fújni rossz rajt miatt. A második viszont nem is alakulhatott volna jobban, Csizmadia ugyanis legyőzte a címvédő brit Liam Heath-et, valamint olimpiai rekordot döntött 34.442-es idővel.

Tótka sem maradt adós a jó teljesítménnyel, mert bár az első rajtot miatta lőtték vissza, a másodikat annak ellenére is jól kapta el, hogy óvatos volt, és végül magabiztos győzelmet aratott, legyőzve például a kétszeres világbajnok kanadai Mark de Jonge-ot.

A rajtgép-próbából is kiderült számomra, hogy a versenybírók nagyon szigorúak, más versenyeken elnézőbbek. Nem is gondoltam, hogy berajtoltam, de így ítéltek, szóval másodikra biztonságit választottam, szerencsére az is jól sikerült. Az oldalszélre is jól reagáltam, de holnap új nap, új szél és talán melegebb is lesz, bár engem nem zavar, nyári gyerek vagyok, nyáron születtem, bírom a meleget, jöhetne még plusz 10 fok is. Mindenre felkészültem, arra is, ha alulról fúj a szél. Azt hallottam, hogy Kolos is jól ment, meg is veregettem a vállát, nagyon jó munkát végzett. Sokat hagytam benne, 100 után kicsit még nyomtam, aztán láttam, hogy megvan, feleslegesen nem akartam kihajtani magam. Jól megy, amióta kinn vagyunk, most érzem a legjobban magam, de ez volt a cél

– elemzett jókedvűen Tótka Sándor a vegyes zónában.

Női C–1 500-on először Balla Virág ragadott lapátot (aki az utolsó pillanatban megsérült Horányi Dóra helyett ugrott be), az előfutamában azonban minimális különbséggel lemaradt az első két helyről, úgyhogy a reményfutamban folytathatja.



Takács Kincső az ötödik előfutamba kapott besorolást, ahol aztán másodikként ért célba, így ő egyenes ágon kvalifikálta magát a középfutamba.

Jó érzéssel telt az elmúlt pár nap, Virággal jól elvoltunk, nem éreztük azt, hogy nyomás van rajtunk, inkább hálásak vagyunk azért, hogy történelmet írtunk, első női kenusként vehetünk részt olimpián. Ez az érzés remélhetőleg megmarad végig. Nálam mindig benne van, hogy elrontom a rajtot, szerencsére a lengyel lánynak sem sikerült túl jól. Alapból is vele akartam menni, tudtam, ha képes vagyok ottmaradni, akkor esélyes a továbbjutás. Első pályás érzés volt, egy kis hibával, de majd kiküszöbölöm ezeket. Minél több számot megyünk, annál gyakorlottabbak leszünk a párosra, kicsit örülök is, hogy Virág megy egy reményfutamot is, én sem bántam volna, de így lejjebb ment a nyomás.

– értékelte futamát, valamint a női kenu olimpiai bemutatkozását Takács Kincső.

Nem sokkal később már a női kajakosoké volt a terep, az 500 méter egyéni címvédője, Kozák Danuta a negyedik előfutamban volt érdekelt, akárcsak a dán Emma Jörgensen, akinek Bakó Zoltán személyében magyar edzője van. Ők ketten fej fej mellett haladtak az élen 250-ig, ott viszont Kozák ritmust váltott és végül magabiztosan húzta be a futamot. Néhány perccel később már Csipes Tamara lapátolt ugyanebben a számban, és ő is egyértelmű fölénnyel hozta a futamát.

Ami a tegnapot illeti, annyira nem örülök a negyedik helynek, centikkel csúsztunk le a dobogóról, annak örültem volna. Egyébként viszont jó pályát jöttünk, a saját legjobb időnkkel. Gyors volt a hátszél miatt, de ez nem mindenkinek kedvez, például egyik magyar egységnek sem. Kicsit kisebb széllel talán jobban sikerül, a második 250-en mi voltunk a leggyorsabbak, ma viszont jobbak a körülmények, az oldalszél mondjuk a rajtot megnehezíti, mert kifújja a hajót. Fizikálisan nem esett jól, három napja nem eveztem egyest, hiányzott mögülem Erika, mentálisan viszont nagyon rákészültem, nehogy becsússzon elém valaki, akire nem számítok. Tudtam pihenni, bár földrengés volt, amire felkeltem hajnalban és nehezen aludtam vissza. A holnapi mezőny brutális lesz, állítólag kis ellenszéllel, ami nekem és Danának is kedvez, de az új-zélandiak iszonyat erősek, a fehéroroszokat sem írnám le, és mindig bejön egy kérdéses, úgyhogy kemény lesz

– értékelte Csipes Tamara a keddi döntőt, majd kicsit előretekintett is a csütörtöki középfutamokra ebben a számban.

Noha Kopasz Bálintnak nem éppen specialitása a páros, az előfutamot simán, másfél másodperces előnnyel behúzta Nádas Bence segítségével, így ez az egység is egyből bejutott a középfutamba. A Béke Kornél, Varga Ádám páros viszont negyedikként végzett a saját etapjában, így a reményfutam marad számukra.

A tegnapi napot gyorsan feldolgoztam, a legnagyobb öröm a befutó után látszódhatott rajtam. Amint az megtörtént, majd jöttek az interjúk és egyéb kötelező teendők, onnantól már maximálisan a párosra készültem. Erős vagyok mentálisan, nem érdekelt, mit vittem véghez tegnap, csak arra gondoltam, hogy Bencével szeretnénk valami nagyot elérni. Igaz, sok jó és rutinos páros van, de hiszek magunkban, jó formát mutattunk, bizakodóak vagyunk

– árulta el a K–1 1000 olimpiai bajnoka azt, hogyan „ünnepelt" a győzelem után. Nádas Bence is megerősítette az elhangzottakat: