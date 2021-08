Lőrincz Viktor olimpiai ezüstérmes!

Kedden este az idősebb Lőrincz fivér,Tamásfelért a sportág tetejére, világ- és Európa-bajnoki aranya mellé megszerezte a hőn áhított olimpiait is, miután a 77 kilogrammosok döntőjében 2:1-re legyőzte a kirgiz Akzsol Mahmudovot. Ekkor már tudta, hogy öccse, Viktor egy súlycsoporttal feljebb, a 87 kilósok között szintén döntőzni fog, mivel nem sokkal korábban 9:2-re nyert az egyiptomi Mohamed Metvalli ellen. Tamás mégis koncentrált maradt, nem vitte el a hév, így felállhatott a dobogó legtetejére.

Olyan még sosem fordult elő, hogy a két testvér ugyanazon a világversenyen aranyérmet nyerjen. Háromszor is voltak már egyszerre dobogósok, de a kettős eddig nem jött össze.

Lőrincz Viktornak nem volt egyszerű a sorsolása, de kedden úgy tűnt, mentálisan ugyanannyira rendben van, mint bátyja. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 8 között azt a német Denis Kudlát győzte le, aki ellen botrányos körülmények között szenvedett vereséget a riói bronzmeccsen. De nyugodt maradt, akárcsak Metvalli ellen, akivel szemben hátrányból fordított az elődöntőben.

Tamás az éremátadó után elárulta, a riói események őt jobban megviselték, mint öccsét, aki a szenvedő fél volt. Viktor öntött belé lelket, ő győzte meg a folytatásról, neki köszönheti, hogy olimpiai bajnok lett. Viktor pedig az elődöntő után mesélt arról, mennyire inspirálta őt Tamás teljesítménye az ötkarikás játékok alatt, akkora szívvel birkózott, hogy ő sem tehetett mást.

A két testvér kéz a kézben menetelt el az olimpiai döntőig, az egyik pedig már meg is nyerte. A teljes családi katarzist csak egy ember ronthatta el: a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok ukrán Zsan Belenyuk. Ruandai szülők gyermekeként már Kijevben látta meg a napvilágot, a legemlékezetesebb éve pedig mindenképpen 2019, ugyanis ekkor választották meg parlamenti képviselőnek (ő lett az első színes bőrű, aki bekerült az ukrán országgyűlésbe), valamint aranyérmet szerzett a romániai Eb-n és a kazahsztáni vb-n. Utóbbin éppen Lőrincz Viktort győzte le a döntőben, itt volt az ideje tehát a visszavágásnak.

Az első menetben egyikük sem talált fogást a másikon, viszont Lőrincz aktívabb volt, amit a bíró is észrevett egy idő után, amiért megintette és földre parancsolta Belenyukot. Ebből viszont szinte azonnal kiszabadult, de Lőrincz vezetett 1:0-ra, az előnyt a szünetig meg is tartotta.

A pihenő után váltott az ukrán és támadólag lépett fel, aminek meg is lett az eredménye: 1 pont neki és parterhelyzet. Ezt pedig ki tudta használni, kétszer is megpörgette Lőrinczet, így 5:1-re elhúzott. Lőrincz is próbált kezdeményezni, de fogyott az idő, Belenyuk pedig stabilan állt a lábán, a magyar birkózó előbb készült el az erejével és már nem tudott akciózni.

Az idő letelt, a vége 5:1 Belenyuknak, Lőricz Viktor ezüstérmet szerzett.

Az ukrán megérdemelte a győzelmet, taktikusan és hatékonyan birkózott a fináléban.